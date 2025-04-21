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اقتصاد

بين موز أمريكا وكبش رومانيا.. زبدي يفضح جشع بعض التجار والموالين

محمد فاسي
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بين موز أمريكا وكبش رومانيا.. زبدي يفضح جشع بعض التجار والموالين
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زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك

انتقد زبدي مصطفى، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الوضع الراهن للأسعار في السوق الجزائرية، مشيرًا إلى اختلال كبير في تسعير بعض المنتجات الفلاحية المحلية مقارنة بتلك المستوردة.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أوضح زبدي أن سعر الموز الأمريكي، الذي يتم استيراده من أمريكا الجنوبية ويمر عبر المحيط الأطلسي، لا يتعدى 250 دج، رغم المضاربات التي زادت من أسعاره في السوق. في المقابل، أكد مصطفى أن سعر التفاح المحلي، الذي يتم جلبه مباشرة من الحقول إلى الأسواق، قد وصل إلى 1000 دج، ما يراه غير منطقي بالنظر إلى الفرق الكبير في التكاليف.

وفي ذات السياق، أشار مصطفى إلى مسألة الكباش الرومانية، التي تباع بأسعار منخفضة رغم رحلاتها الطويلة عبر البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط. ولفت إلى أن سعر الكبش الروماني لا يتجاوز 5 ملايين سنتيم، بينما يصل سعر الكبش المحلي إلى 10 ملايين سنتيم أو أكثر، رغم أنه يعيش في الأراضي الجزائرية ولا يحتاج إلى تكاليف نقل كبيرة.

ودعا مصطفى إلى ضرورة إعادة تقييم تكلفة المنتجات الفلاحية المحلية، معتبرًا أن ذلك سيكون خطوة أساسية لتحفيز الاستهلاك المحلي. وأكد أن رهانات اقتصاد الجزائر تقوم بشكل أساسي على المنتجات الفلاحية، التي تمتلك آفاقًا كبيرة، وأن تشجيع الاستهلاك المحلي سيسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

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