بين وزن المحفظة وثقل المناهج.. أي تعليم نريده لأبنائنا؟

في الصباح الباكر، وعلى أرصفة المدارس، يمضي أطفال صغار تتأرجح محافظهم الثقيلة على ظهورهم الضعيفة، كأنهم يحملون عبءَ المنهج لا شغفَ التعلّم. مشهدٌ مألوف لكنه مؤلم، إذ تحوّل رمز المعرفة إلى مصدرٍ للإنهاك الجسدي والتعب النفسي. هذا الثقل المادي يعكس في عمقه تحدّياتٍ تربوية وتنظيمية تستوجب التفكير في سُبل التخفيف عن المتعلمين، وضمان بيئة دراسية متوازنة تُعزّز حبّ المعرفة وتحافظ في الوقت ذاته على صحة الطفل ونشاطه اليومي.

تجارب عربية وعالمية

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ وزن الحقيبة المدرسية ينبغي أن يتراوح بين 10 و15 بالمئة من وزن الطفل، غير أنّ الواقع في الجزائر وعدد من الدول العربية يكشف عن تجاوزٍ كبيرٍ لهذا الحدّ نتيجةً لتعدّد الكتب والمواد اليومية وكثرة المستلزمات الدراسية.

وفي مواجهة هذه الظاهرة، اتخذت بعض الدول العربية خطواتٍ عملية للحدّ من آثارها السلبية على صحة التلاميذ ونفسيتهم. في سلطنة عُمان، أطلقت وزارة التربية والتعليم دراسةً شاملة حول الظاهرة، خصوصًا لدى تلاميذ السنوات الأولى من التعليم الابتدائي (من السنة الأولى إلى الرابعة)، بعد أن أثبتت البحوث أنّ الوزن الزائد للحقيبة قد يؤدي إلى تشوّهات في العمود الفقري واضطرابات في المشي وتراجعٍ في التركيز والرغبة في التعلم. واعتمدت الوزارة إجراءات تنظيمية فعّالة، منها: تحديد عدد الدفاتر بدفترين فقط (80 ورقة لكل مجال)، ومنع الكتيبات والملزمات الخارجية، وتوفير خزائن مدرسية لتخفيف الحمل اليومي، إلى جانب تشجيع استخدام الكتب الإلكترونية عبر البوابة التعليمية. كما أكدت ضرورة تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة من خلال اختيار حقائب مطابقة للمواصفات الصحية وتعليم الأطفال كيفية تنظيمها وحملها بطريقة سليمة.

وفي السعودية، برزت مبادرة متميّزة بعنوان “مدرسة بلا حقائب”، نُفِّذت في مدرسة الروض الابتدائية بمدينة جدّة بإشراف وزارة التعليم. وتقوم التجربة على توفير نسختين من الكتب الدراسية لكل تلميذ، إحداهما تُستخدم في المدرسة والأخرى في المنزل، مما ساهم في تخفيف حمل الحقيبة اليومية. وقد أثبتت التجربة نجاحها في تقليل الأعباء الجسدية ورفع مستوى الراحة والتركيز لدى التلاميذ، كما حظيت بترحيب واسع من أولياء الأمور والمعلمين.

أما على الصعيد العالمي، فتُعدّ فنلندا نموذجًا رائدًا في تحقيق التوازن بين جودة التعليم وراحة التلميذ، إذ لا يتجاوز اليوم الدراسي في المرحلة الابتدائية أربع إلى خمس ساعات تتخللها فترات راحة منتظمة. كما تُنظَّم الجداول الدراسية بحيث لا يحمل التلميذ جميع كتبه يوميًّا.

وفي كوريا الجنوبية، التي تُعرف بانضباطها التعليمي الصارم، أطلقت وزارة التعليم منذ عام 2011 مشروع “التعليم الذكي” (Smart Education) الهادف إلى إدخال الكتب الرقمية وتقليل الاعتماد على النسخ الورقية. كما اعتمدت المدارس سياساتٍ لتخفيف وزن الحقيبة مثل ترك الكتب داخل الأقسام وتقسيم المناهج إلى وحدات تُدرَّس على مراحل. وقد ساهمت هذه المبادرات في تقليل الجهد البدني للتلاميذ دون المساس بمستوى التحصيل الأكاديمي.

نحو تنظيمٍ لغوي متوازن

تُظهر الدراسات التربوية الحديثة في مجال تعلّم اللغات أنّ الطفل يكتسب اللغة الثانية بسرعة أكبر عندما يتعرّض لها بشكلٍ متواصل ومنتظم، لا عندما يتنقّل يوميًّا بين أكثر من لغة؛ فالتنقل المستمر بين اللغات خلال اليوم الدراسي قد يربك الطفل ويؤثر على تركيزه وفهمه للقواعد والمفردات، خاصة في المراحل الأولى من التعليم إذ تكون قدراته الإدراكية في طور التشكّل.

وفي بعض التجارب الدولية الرائدة، جرى تنظيم الفترات الدراسية إذ تُخصَّص مرحلة زمنية كاملة لتعلّم لغة واحدة، ثم مرحلة أخرى للغة الثانية، مما أتاح للتلميذ التعمّق في بنية اللغة الأولى دون خلطٍ بين المفردات أو القواعد.

ومن أبرز هذه التجارب النظام الكندي ثنائي اللغة، إذ اعتمدت وزارة التعليم الكندية نموذج French Immersion، الذي يبدأ فيه الأطفال بتعلّم جميع المواد باللغة الفرنسية خلال السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، ثم تُضاف اللغة الإنجليزية تدريجيًّا في مراحل لاحقة. وقد أثبتت الدراسات التربوية الكندية أن هذا النموذج ساعد التلاميذ على اكتساب طلاقة لغوية مزدوجة دون أن تتأثر مهاراتهم في اللغة الأولى أو الثانية، بل عزّز لديهم القدرة على التحليل والفهم عبر اللغتين معًا.

نحو تعليم متوازن

استنادًا إلى التجارب العالمية والعربية الناجحة في تخفيف العبء الدراسي وتنمية روح التنظيم الذاتي لدى التلاميذ، يمكن إعادة التفكير في تنظيم العملية التعليمية داخل المدارس الابتدائية بطريقة تجمع بين المرونة والفعالية.

وبدلًا من حمل جميع الكتب على مدار العام، يمكن أن يُخصَّص لكل فصل دراسي مجموعة خفيفة من الكتب والكراسات تُستبدل دوريًّا، مما يُخفّف من وزن الحقيبة ويمنح الطفل إحساسًا بالتقدّم المستمر مع كل مرحلة جديدة. هذا التنظيم لا يقتصر على الجانب الجسدي فحسب، بل يُنمّي أيضًا مهارة الانضباط الشخصي ويُشجّع المتعلم على متابعة تعلمه بخفّة وراحة.

أما في الجانب اللغوي، فيُستحسن اعتماد توزيع زمني للغات بدل تدريسها كلها في الوقت نفسه. فمثلًا، تُخصَّص اللغة الفرنسية للفصل الأول، بينما تُدرَّس اللغة الإنجليزية في الفصلين الثاني والثالث، مما يسمح بتركيز الجهد على لغة واحدة في كل مرحلة، فيتعمّق التلميذ في فهمها واستعمالها بثقة دون تشتّت.

لم تَعُد المدرسة الحديثة مجرّد مكانٍ لتلقين الدروس، بل أصبحت فضاءً تربويًّا متكاملًا يُعنى بتوازن الطفل جسديا وذهنيا ونفسيا. وانطلاقًا من هذا الفهم الجديد، بدأت بعض الأنظمة التعليمية في السنوات الأخيرة تهيئة بيئة مدرسية أكثر إنسانية، من خلال توفير خزائن صغيرة داخل الأقسام الدراسية لتخفيف ثقل الحقيبة، وتنظيم حملات توعية للأولياء حول اختيار الحقيبة المناسبة وطرق ملئها بشكل صحي يحفظ راحة التلميذ ونموه السليم.

إنّ قضية تخفيف وزن الحقيبة المدرسية لا تقتصر على البعد المادي، بل تمثل مدخلًا لإصلاح تربوي شامل يعيد النظر في تنظيم اليوم الدراسي وتوزيع الجهد بين التعلم والنشاط، فكل خطوة نحو تخفيف العبء هي خطوة نحو بناء جيلٍ أكثر تركيزًا وثقةً بنفسه.