“بيوفارم” تشرع في استيراد 2000 مكثف أكسجين وبيعها بسعر موحد

أعلنت شركة “بيوفارم” عن شروعها في استيراد 2000 مكثف أكسجين قصد وضعها على مستوى السوق الوطنية من خلال شبكة الصيدليات عبر كامل التراب الوطني، بسعر موحد حدد بـ 115 ألف دج.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أنه”تم الأحد استلام الدفعة الأولى المتمثلة في 500 جهاز، ستوزع خلال 24 ساعة على جميع الولايات عبر أنحاء الوطن، ومن المتوقع استكمال العملية بشكل نهائي في غضون عشرة أيام المقبلة”.

وأكدت الشركة أنه وبالنظر للطابع الإنساني للعملية، فإنها “لن تحصل على أي هامش ربح تجاري” من هذه المعدات التي ستعتمد أسعارا موحدة في جميع أنحاء البلاد، من خلال توزيعها عبر شبكة الصيدليات.

وقد تم تحديد هامش ربح يغطي تكاليف الصيدلي فقط، وذلك بالتنسيق مع النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص “سنابو”.

وعليه، فقد “حدد سعر البيع للأفراد في هذه العملية الأولى بـ 115000 دج”.

وأكد البيان أن هذه العملية، تأتي في ظل الوضع العام الذي يتسم باستمرار انتشار وباء كوفيد-19، وبهدف مواجهة المنحى التصاعدي للعدوى، حسب الشركة التي أوضحت بأن وزارة الصناعة الصيدلانية، طلبت منها، لأول مرة، استيراد مكثفات أكسجين بسعة 10 لترات موجهة للعلاج المتنقل، خارج المراكز الصحية.

كما اعتبرت شركة “بيوفارم” في بيانها أن مساهمة الصيادلة الخواص “أساسية وحاسمة، في وقت يستوجب ضمان توزيع مباشر لهذه التجهيزات للمرضى الذين يحتاجونها، مع تفادي كل أشكال المضاربة التجارية أو المزايدة غير المرغوب فيها”.