بيولي سعيد بعودة بن ناصر ويراهن عليه أمام أنتر ميلان

ظهر بمستويات جيّدة أمام جوفنتوس

أشادت وسائل الإعلام الإيطالية بالمستوى الذي ظهر به الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع نادي ميلان في لقاء الجولة 23 من الدوري الإيطالي أمام نادي جوفنتوس، بعد أقل من 48 ساعة فقط من عودته الكاميرون، حيث شارك في كأس أمم إفريقيا 2021 وسجل نتيجة مخيّبة مع “محاربي الصحراء” بالخروج من الدور الأول للبطولة.

وكان إسماعيل بن ناصر شارك لمدة 30 دقيقة في مواجهة ميلان وجوفنتوس، قدم خلالها مردودا جيّدا جعله محل إشادة واسعة لدى وسائل الإعلام الإيطالية، التي قالت إنه أنهى قلق المدرب ستيفانو بيولي خلال الفترة الماضية بخصوص وسط ميدان النادي، بسبب رحيله رفقة الإيفواري فرانك كيسييه للمشاركة في كأس إفريقيا الجارية بالكاميرون.

كما أشادت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية بالمستوى الذي ظهر به أمام جوفنتوس رغم أنه لم يستفد من الراحة لفترة طويلة بعد عودته من سفرية طويلة من الكاميرون، وذلك لحاجة بيولي لخدماته الذي أصر على إشراكه حتى يمنحه بعض الجاهزية البدنية وإعادته إلى أجواء الدوري الإيطالي قبل ديربي الغضب أمام الانتر في الجولة الـ24 المقررة يوم 5 فيفري المقبل، لا سيما أن ميلان يبتعد عن الانتر المتصدر بـ4 نقاط فقط، نفس المصدر أكد بأن بن ناصر سيكون سلاح بيولي أمام الانتر، خاصة أن مدرب ميلان غير مقتنع بمستوى الفرنسي، تيموي باكايوكو، الذي لم يستغل معظم الفرص التي أتيحت له خلال الغياب الاضطراري لكل من بن ناصر والإيفواري فرانك كيسييه، ما يؤكد المكانة القوية لنجم “الخضر” في حسابات النادي اللومباردي، كما أن عودته جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لبيولي، الذي لا يريد خسارة فرصة التتويج باللقب هذا الموسم كما حدث الموسم الماضي.