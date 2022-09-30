بيولي يسعى لإراحة بن ناصر لقمة دوري الأبطال

قبل مواجهة إمبولي في الدوري الإيطالي السبت

يسعى المدير الفني لنادي ميلان، ستيفانو بيولي، إلى إراحة نجمه الجزائري، إسماعيل بن ناصر، خلال مواجهة نادي إمبولي، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، من اجل إراحة لقمة الجولة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الثلاثاء المقبل، خاصة أن بن ناصر بحاجة إلى الراحة بعد أن شارك بانتظام مع ميلان، ولعب وديتي غينيا ونيجيريا مع “الخضر”.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ستيفانو بيولي مدرب ميلان يفكر جديا في إبقاء بن ناصر على دكة البدلاء خلال اللقاء، ورغم أن بن ناصر لعب معظم مباريات ميلان هذا الموسم بشكل أساسي، لكن بيولي يفكر في إراحته وعدم البدء به أساسيا ضد إمبولي، بسبب تفكيره في مواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ويرى مدرب ميلان بأن بن ناصر شارك في عدد كبير من المباريات خلال شهري أوت وسبتمبر وهو بحاجة إلى الراحة لأنه لا يريد استنزاف طاقته، خاصة في ظل الرزنامة المكثفة خلال شهر أكتوبر، في وقت يستهدف فيه ميلان الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي والتألق في دوري أبطال أرووبا هذا الموسم.

إلى ذلك، لا زال مستقبل بن ناصر غير واضح لحد الآن، حيث أن مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، لا تزال متعثرة بسبب رفض وكيل أعمال اللاعب الجزائري لمقترحات إدارة الروسونيري حاليا، وتفكير نجم “الخضر” في الانتقال إلى الدوري الانجليزي الممتاز الموسم المقبل، بعد أن بات محل أطماع أندية كبيرة، في صورة قطبي مدينة مانشستر وليفربول وأرسنال وتشيلسي، ويلعب بن ناصر في ميلان منذ صيف 2019 قادما من إمبولي، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.