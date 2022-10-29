بيولي يقرر إراحة بن ناصر أمام تورينو

لحمايته من خطر الإصابات والتعرض للإجهاد

كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن المدرب ستيفانو بيولي قرر إراحة نجمه الجزائري، إسماعيل بن ناصر، في مباراة اليوم أمام نادي تورينو، برسم الأسبوع الـ 12 من البطولة الإيطالية، ومنح الفرصة لزميله توماسو بوبيجا في خط وسط الميدان.

وأوضح ذات المصدر، أن الخطوة التي سيقدم عليها المسؤول التقني الأول للميلان بخصوص إبقاء بن بن ناصر على مقعد الاحتياط في مباراة اليوم، تأتي في إطار إستراتيجية المداورة التي يعتمدها بهدف حماية اللاعبين من الإصابات والإرهاق.

وبرز الدولي الجزائري بشكل لافت هذا الموسم في تشكيلة الميلان، خاصة بعد أن تخلص من شبح الإصابات العضلية التي أثرت على مشواره الموسم الماضي، وبشكل سلبي على جاهزيته البدنية.

وأصبح المدرب ستيفانو بيولي يعول كثيرا خلال الموسم الجاري على بن ناصر الذي تحول لركيزة أساسية يصعب الاستغناء عنها في مباريات أي سي ميلان، حيث شارك في أغلب مباريات الكالتشيو، نظرا للدور المهم الذي يلعبه في إحداث التوازن للفريق. وبلغ الحجم الساعي لاستغلاله هذا الموسم من طرف المدرب في مباريات البطولة 824 دقيقة من 11 جولة.

للإشارة، فإن اسماعيل بن ناصر لم يحسم بعد في مستقبله مع الميلان، حيث أن إمكانية رحيله عن الميلان نهاية الموسم مازالت واردة، خاصة أنه يرفض لغاية الآن تمديد عقده الذي ينتهي عام 2024، رغم رفع راتبه السنوي إلى ما يقارب الـ 4 مليون أورو. وذلك بسبب المنافسة التي يلقاها من بعض فرق البطولة الإنجليزية التي تتوفر على الإمكانيات المادية، على غرار تشيلسي وليفربول.