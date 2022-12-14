بيولي يمنح فرصة جديدة لعدلي قبل الفصل في مستقبله مع ميلان

يقدم مستويات جيّدة خلال الوديات الأخيرة

قالت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية إن المدير الفني لنادي ميلان، ستيفانو بيولي، قرر منح فرصة جديدة للاعب صاحب الأصول الجزائرية، ياسين عدلي، قبل الفصل في مسألة رحيله عن النادي بنظام الإعارة خلال فترة التحويلات الشتوية، بحثا عن فرصة اللعب بانتظام مع ناد آخر قبل العودة إلى الروسونيري الصيف المقبل.

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت في وقت سابق عن وجود نيّة قويّة لدى عدلي (22 عاما) لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي، من خلال العودة إلى الدوري الفرنسي، أين وصلته العديد من العروض من أندية ليل ونيس، في حين كانت إدارة ميلان تفضل إعارته لأحد أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد تقدم سمبدوريا بعرض لضمه، وقالت الصحيفة الإيطالية في تقرير لها عن النجم المرشح للانضمام إلى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، إنه ترك انطباعا جيّدا من بداية تربص الروسونيري في دبي، ما جعل المدير الفني، ستيفانو بيولي، يراجع حساباته، ويقرر منحه أملا جديدا خلال هذه الفترة قبل الحسم في قرار إعارته من عدمه.

إلى ذلك، أشار ذات المصدر إلى أن ستيفانو بيولي معجب بما يقدمه خريج أكاديمية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ بداية التربص الإعدادي للنصف الثاني من الموسم، إلى درجة أن بعض المتابعين يرون بأنه يستحق مكانة أساسية مقارنة بما قدمه منافسوه الآخرون في خط وسط ميلان، الإسباني إبراهيم دياز والبلجيكي دي كيتلار، وشارك عدلي في مناسبات قليلة جدّا مع نادي ميلان هذا الموسم بسبب خيارات ستيفانو بيولي، حيث اكتفى بالمشاركة في 4 لقاءات (واحدة منها أساسيا فقط) من أصل 15 مباراة في الدوري الإيطالي، وبمجموع دقائق لعب لم يتجاوز 114 دقيقة، ما جعله يطلب الرحيل عن ميلان خلال الميركاتو الشتوي الحالي للبحث عن فرصة اللعب بانتظام.

يجدر الذكر، أن الجماهير الجزائرية تنتظر بشغف انضمام ياسين عدلي إلى المنتخب الوطني، بعد أن منح موافقته لحمل قميصه لجمال بلماضي في فترة سابقة، لكن وضعيته الصعبة مع ميلان بداية الموسم الجاري أجلت انضمامه إلى معسكر “الخضر” إلى غاية ضمان مكانته في تشكيلة الروسونيري.