بيولي يُحدد موعد عودة بن ناصر ويراهن عليه أمام توتنهام

غاب لأزيد من شهر كامل بسبب الإصابة

تلقى نادي ميلان الإيطالي ضربة موجعة جديدة بعد أن تأجلت عودة الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، إلى الملاعب مرة أخرى بداعي الإصابة التي يعاني منها منذ حوالي شهر كامل، وتوقع المدير الفني للروسونيري، ستيفانو بيولي، عودة نجم “الخضر” الأسبوع المقبل، أي قبل مواجهتي فيورنتينا في الدوري الإيطالي وتوتنهام في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وغاب بن ناصر، الأحد، عن مواجهة أتالانتا في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، وهو اللقاء السادس الذي يغيب عنه الدولي الجزائري بداعي الإصابة، حيث لم يشارك في مواجهات ساسولو (كان معاقبا في نفس الوقت) وإنتر وتورينو ومونزا في الدوري الإيطالي، فضلا عن ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، وقالت شبكة “سكاي سبورت” في نسختها الإيطالية إن عودة إسماعيل بن ناصر إلى الملاعب تأجلت إلى مواجهة فيورنتينا في الأسبوع الـ25 من “الكالتشيو”، يوم السبت 4 مارس المقبل، على أمل أن يكون في جاهزيته الكاملة قبل التنقل إلى لندن لمواجهة توتنهام، يوم 8 مارس في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وكان نادي ميلان فاز في لقاء الذهاب أمام توتنهام على ملعب سان سيرو بنتيجة هدف دون رد (1-0)، وأكدت وسائل الإعلام الإيطالية أن بيولي سيكون بأمس الحاجة لخدمات نجم “الخضر” في موقعة توتنهام هوتسبور ستاديوم، خاصة أن النادي الإيطالي سيكون مدعوا للحفاظ على تقدمه في مباراة الذهاب.

وقال بيولي خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل مواجهة أتالانتا ردا على سؤال بخصوص الحالة الصحية لبن ناصر: “إسماعيل عانى من إصابة عضلية استدعت ركونه للراحة لحوالي 4 أو 5 أسابيع، حاولنا استرجاعه قبل مواجهة توتنهام في دوري الأبطال، لكننا تراجعنا عن ذلك”، مضيفا: “لم نرد المغامرة به لأن تلك المباراة كانت تستدعي جهدا بدنيا كبيرا”، وأردف: “بن ناصر سيكون معنا الأسبوع المقبل”، وما زال نجم نادي إمبولي الإيطالي السابق (25 عاما) يتدرب بعيدا عن المجموعة حاليا، حيث يخضع لبرنامج عمل خاص من طرف المحضر البدني والجهاز الطبي لميلان، تفاديا لتعرضه لأي انتكاسة جديدة عند العودة إلى الملاعب، وهو الأمر الذي صاحبه الموسم ما قبل الماضي عند تعرضه لذات الإصابة التي يعاني منها حاليا، علما أن بن ناصر شارك في 27 مباراة مع ميلان بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.