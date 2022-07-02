بيونغ يانغ: “أشياء غريبة” من كوريا الجنوبية وراء تفشّي كورونا

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في تقرير لها عن التحقيقات حول تفشّي كورونا، إنّ “التحقيق أظهر أن العديد من الأشخاص القادمين من منطقة على الحدود مع كوريا الجنوبية في منتصف أفريل، كانوا يعانون الحمى”.

وأضاف التقرير أنّ جنديا يبلغ من العمر 18 عاما وطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، كانا على اتصال بـ “أشياء غريبة” حول الثكنات والأحياء السكنية في منطقة “إيبو-ري” مطلع أفريل. قبل أن تظهر عليهما أعراض الإصابة بالفيروس.

ولم يوضّح التقرير طبيعة هذه “الأشياء الغريبة”. لكن وكالة “يونهاب” أشارت إلى البالونات التي ترسلها مجموعات المنشقّين الهاربين من كوريا الشمالية على الحدود.

وعادة ما تحمل هذه البالونات منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، وأجهزة راديو محمولة، وأوراقا نقدية أمريكية.