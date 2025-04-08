“بي.آف” الإيطالية تطلب رسميّا توسيع مشروعها إلى اللحوم الحمراء

يوسف شرفة بحث الملف مع مستشار جورجيا ميلوني

رسّمت مجموعة “بونيفيكي فيراريزي” الزراعية الإيطالية “بي.آف”، طلبها للسلطات الجزائرية، لتوسيع مشروعها لإنتاج القمح والبقوليات الجافة بولاية تيميمون الممتد على مساحة 36 ألف هكتار، ليشمل اللحوم الحمراء، وهو ما انفردت به “الشروق” قبل أيام.

وجاء هذا الترسيم خلال استقبال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، للمستشار الدبلوماسي لرئيسة مجلس الوزراء، جورجيا ميلوني، المكلف بخطة “ماتاي” الموجّهة للقارة الإفريقية، فابريتسيو ساجيو، الثلاثاء، بمقر الوزارة، بحسب بيان للوزارة تلقت “الشروق” نسخة منه.

ويندرج هذا اللقاء، وفق المصدر، في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وإيطاليا، لاسيما في المجال الزراعي، حيث قام الطرفان بتقييم مدى تقدّم المشروع المتكامل لإنتاج الحبوب والبقول الجافة والعجائن الغذائية بولاية تيميمون بالجنوب الجزائري على مساحة 36 ألف هكتار، المنجز من طرف الشركة الجزائرية الإيطالية BF الجزائر.

وفي هذا الإطار، يوضّح البيان، ثمّن الطرفان وتيرة تجسيد هذا المشروع الإستراتيجي ميدانيا، الذي انطلق فعليا خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 بزراعة مساحة لإنتاج القمح الصلب والبقوليات، وذلك منذ الإمضاء على اتفاقية الإطار مع المجموعة الإيطالية “بونيفيكي فيراريزي”Bonifiche Ferraresi BF شهر جويلية 2024.

وخلص البيان إلى أن الطرفين قد ناقشا إمكانية توسيع هذا المشروع ليشمل نشاط إنتاج اللحوم الحمراء بالجنوب، بطلب من الشريك الإيطالي BFإضافة إلى تقييم مدى تقدّم مشروع إنجاز مركز جهوي للتكوين والبحث والابتكار الزراعي “إنريكو ماتاي” بولاية سيدي بلعباس.

وخلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة الزراعية الأكبر في إيطاليا، فيديريكو فيكيوني لـ”الشروق”، أنه بالنظر للوضعية الحالية، فإن “بي.آف” تعد رائدة في قطاع تربية المواشي بإيطاليا، حيث تملك حاليا 18 ألف رأس من الأبقار، مع هدف بلوغ 25 ألف رأس، مما يجعلها أكبر شركة لتربية الأبقار في البلاد، مشيرا إلى أنه بالنظر للوضع الحالي في أوروبا، حيث تعاني السوق من نقص في الأبقار المنتجة للحوم، رأت الشركة أنه من الضروري فتح فرع جديد في الجزائر.

وأكد المتحدث، أن هذه التوسعة الجديدة تعتبر خطوة إستراتيجية، حيث تهدف “بي.آف” إلى إقامة سلسلة متكاملة لإنتاج اللحوم والألبان، بدءا من تربية الأبقار وإنتاج اللحوم، وصولا إلى تصنيع الحليب ومشتقاته.