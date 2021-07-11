“بي إن سبورتس” القطرية طلبت 30 مليار سنتيم للسماح ببث نهائي “الكنفدرالية” على “الأرضية”

مسؤولو التلفزيون العمومي رفضوا المقترح واعتذروا إلى أنصار "الكناري"

المغاربة: الشبكة القطرية طلبت 4 أضعاف المبلغ المقترح

لم يتمكن أنصار شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي المغربي من متابعة المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية، التي لعبت سهرة السبت، بسبب رفض الشركة المالكة لحقوق البث، الترخيص ببث المباراة أرضيا في البلدين وطالبت بمبلغ خيالي، رفضت المؤسستين التلفزيونيتين الجزائرية والمغربية دفعه.

قالت مصادر متطابقة لـ”الشروق” إن التلفزيون الجزائري دخل منذ أسابيع مع الشركة المالكة لحقوق بث مقابلات كأس الكنفدرالية لعام 2021، المتمثلة في مجموعة قنوات “بي إين سبورتس” القطرية، من أجل الحصول على حقوق بث المباراة النهائية التي جمعت بين شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي المغربي، غير أن المبلغ المالي الذي طلبته المؤسسة القطرية، وصل إلى (2 مليون دولار)، أي ما يعادل نحو 30 مليار سنتيم بالعملة المحلية، مما جعل القائمين على شؤون التلفزيون الجزائري يرفضون رفضا قاطعا طلب الشركة المالكة للحقوق.

وكان التلفزيون الجزائري قد نشر بيانا موضحا الأسباب الحقيقة لعدم بث المباراة وجاء في البيان الذي نشر على موقع التلفزيون الجزائري: “لم تتمكّن المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري من اقتناء حقوق بثّ مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بين ممثل الجزائر شبيبة القبائل ونادي الرجاء البيضاوي المغربي، بسبب مبالغة الجهة المالكة للحقوق في مطالبها المالية”. وأضاف البيان: “المؤسسة العمومية للتلفزيون أجرت مفاوضات ومحاولات مالية عديدة لاقتناء حقوق بثّ المباراة.. من أجل تمكين المشاهد الجزائري من حقّه الطبيعي في متابعة فريقه شبيبة القبائل في موعد لا يتكرر كلّ سنة”. وتابع البيان: “سيغيب عنه الحقّ مرة أخرى (في البثّ التلفزيوني للمباراة) بأسعار لا علاقة لها بمنطق العرض والطلب، ولا سوق الحقوق ولا بالإعلام في أبجدياته”.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر صحفية مغربية أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية قدمت عرضا لبث اللقاء لكنه اعتبر “غير كاف”، مشيرا: “لقد طلبوا مبلغا مضاعفا 4 مرات، وهذا المبلغ مبالغ فيه كثيرا”.

وكان التلفزيون الجزائري قد أرسل بعثة إعلامية مع فريق شبيبة القبائل لتغطية المباراة، حيث قامت بعملها على أكمل وجه، بداية بتدريبات الفريق الندوة الصحفية وتصريحات اللاعبين، غير أن المطلب المالي الكبير الخيالي الذي طلبته الشركة المالكة للحقوق حال دون تمكين أنصار الشبيبة من متابعة اللقاء على القناة الأرضية، ولجؤوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأماكن العمومية لمتابعة المباراة النهائية.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعهد، سابقا، بمراجعة عقود بيع حقوق بث مباريات المنافسات الإفريقية إلى بعض القنوات، بداعي أنه من حق جميع الدول في القارة الإفريقية متابعة فرقها في المنافسات الخارجية.