“بي بي سي” تُقر بتغطيتها المضللة للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بتغطيتها المضللة للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، والمنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكتبت مريم موشيري، كبيرة المذيعين في BBC نيوز، الاثنين، في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس “تويتر سابقاً” : “لقد تحدثنا في وقت سابق عن بعض المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نهاية الأسبوع. وقلنا إن مظاهرات خرجت في جميع أنحاء بريطانيا وإن المشاركين أعربوا خلال المظاهرات عن دعمهم لحماس”.

وأضافت موشيري أن ما حدث كان “توصيفاً مضللاً للمظاهرات وجرى صياغته بشكل سيء”.

The BBC admits that it misled the public about pro-Palestinian demonstrations in the UK. pic.twitter.com/oi4nVf5DN7

— Lowkey (@Lowkey0nline) October 16, 2023