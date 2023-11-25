بي بي سي : منفّذ حادثة الطعن في أيرلندا مواطن إيرلندي وليس مهاجرا جزائريا

نفت “بي بي سي” الإدعاءات القائلة أن مهاجرا جزائريا هو منفذ حادثة الطعن في العاصمة الإيرلندية، دبلن، يوم الخميس الماضي، 23 نوفمبر، والتي تسببت في إصابة امرأة وثلاثة أطفال قرب مدرسة ابتدائية.

وهذا عكس ما نشره موقع يميني إيرلندي بأن منفذ الهجوم مهاجر أجنبي، وبالتحديد جزائري، وهي الإشاعة التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

“بي بي سي” قالت في تحقيقها الذي نشرته اليوم، السبت 25 نوفمبر، كذّبت أن يكون منفذ الهجوم مواطنا أجنبيا. وذكرت “أوضحت مصادر لبي بي سي أن الرجل المشتبه به في تنفيذ الهجوم هو مواطن أيرلندي في أواخر الأربعينيات من عمره ويعيش في البلاد منذ 20 سنة”.

هذه الإدعاءات حول كون منفذ الهجوم مهاجرا أجنبيا، تسبّبت باشتعال أعمال عنف في العاصمة الإيرلندية، من طرف مناهضين للمهاجرين ولم يعد الهدوء إلى المدينة حتى يوم أمس الجمعة بعد اعتقال 34 شخصا.

وهذا بعد ساعات من أعمال العنف بعد تحطيم نوافذ المتاجر وإشعال النار في سيارات الشرطة والحافلات والترامواي، إضافة إلى اشتباكات مع رجال الشرطة، حسب وكالة رويترز.

رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، قال في مؤتمر صحفي أن حكومته ستتخذ خطوات فورية لتشدي تشريعات مكافحة الكراهية التي قال إنها غير مناسبة لعصر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يخطط الوزراء أيضًا لتسريع القوانين لتزويد رجال الشرطة بكاميرات المراقبة المحمولة.