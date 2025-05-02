“بي واي دي” الصينية تُفاجئ أمريكا بأرقام كبيرة في مبيعات السيارات

كشف عملاق صناعة السيارات الصيني “بي وا دي – BYD” عن تسجيل ارتفاع في مبيعاته خلال شهر أفريل الماضي، بنسبة تجاوزت 20% على أساس سنوي، حيث بلغت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 380089 وحدة من بينها 372615 سيارة ركاب.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية العاملة بالبطاريات 195740 وحدة الشهر الماضي، متجاوزة مبيعاتها من السيارات الهجينة القابلة للشحن التي سجلت 176875 وحدة، وهي المرة الأولى التي تتفوق فيها مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة منذ أوائل عام 2024.

وتعتزم الشركة الصينية، إصدار طرازات جديدة مزودة بتقنيات قيادة ذكية وأنظمة شحن فائق السرعة، قصد رفع مستوى مبيعاتها في الأسواق، لاسيما قطاع السيارات الكهربائية، التي تراجع أداؤها مقارنة بسياراتها الهجينة التي خضعت لتحديث كبير العام الماضي.

وخلال مشاركتها في معرض السيارات الفاخرة الذي أُقيم في شنغهاي الأسبوع الماضي، كشفت “بي واي دي” عن مجموعة من السيارات النموذجية ضمن فئة السيارات الفاخرة، والتي شملت طرازات فاخرة رياضية متعددة الاستخدامات وسيارات رياضية جديدة.

ومنذ بداية العام سجّلت أسهم “بي واي دي” ارتفاعا بنحو 40%، فيما تمكنت الشركة من تفادي مخاطر الرسوم الجمركية نظراً لعدم بيعها سيارات ركاب في السوق الأميركية.