“بِالإسلام والصّلاة تجاوزتُ خطر الإصابة وهدفي العودة إلى الخضر”

في أحدث تصريحات للمدافع محمد فارس

محمد فارس (من اليمين) رفقة يوسف عطال في تربّص لـ "الخضر"، شهر أكتوبر من عام 2021.

قال اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس إنه يطمح إلى ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء” مرّة أخرى.

ويُشير تاريخ الـ 12 من أكتوبر 2021، ومباراة الجزائر والمُضيّف منتخب النيجر، لِحساب تصفيات كأس العالم 2022، إلى موعد آخر مواجهة دولية للمدافع فارس (27 سنة) في صفوف “الخضر”. حيث شارك أساسيا، وخاض كامل أطوار هذا اللّقاء. عِلما أن فارس ساهم في نيل المنتخب الوطني كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر.

وقال محمد فارس إن انضمامه إلى فريق بريشيا الإيطالي، كان هدفه لعب أكبر قدر مُمكن من المقابلات، واستعادة منصبه الدولي في صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

وأضاف أن التقني ماوريتسيو ساري مدرب فريق لاتسيو، أخبره أن بقاءه مُرادف للجلوس كثيرا في دكّة البدلاء. وهو ما أجبره على تغيير الوجهة نحو نادي بريشيا.

وعن شعوره بعد تعرّضه في جانفي 2022 إلى ثاني إصابة بِتمزّق الأربطة الهلالية في الرّكبة (أخطر الإصابات الرياضية)، بعد الأولى في أوت 2019. قال فارس إن معنوياته انهارت، لكن اعتناقه الإسلام وإقامته الصّلاة، ساهما بِصفة ملموسة في تجاوز هذه الفترة العصيبة.

وفي سؤال من موقع “بريشيا غول” الإيطالي، عن رأيه بِخصوص هجرة نجوم الكرة نحو البطولة السعودية، قال الدولي الجزائري إنّه يحترم القرارات التي يتّخذها أيّ لاعب، ولا يُمكنه التدخّل في شؤون الغير. مُشيرا إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو المهاجم الحالي لِنادي النّصر، هو نجمه المُفضّل في المجال الرياضي.

هذا وسيرتدي محمد فارس القميص رقم “6” لِنادي بريشيا، الذي تنتظره مباراة أمام المُضيّف نادي ليكّو في الـ 16 من سبتمبر الحالي، بِرسم الجولة الخامسة من عمر البطولة الإيطالية للقسم الثاني.