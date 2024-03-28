بِالتفصيل.. المُقابلات الأولى لِمُدرّبي “الخضر” في الـ 35 سنة الأخيرة

كريستيان غوركوف المدرّب الوحيد لـ "الخضر" في الـ 35 سنة الماضية، الذي استهلّ عمله بِفوزَين متتاليَين في مقابلتَين رسميتَين.

باشر التقني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش عمله في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري بِفوز وتعادل، في مقابلتَين ودّيتَين داخل القواعد أمام فريقَي بوليفيا وجنوب إفريقيا.

ونستعرض في هذا المقال قائمة مُدرّبي “الخضر” لِفترة الـ 35 سنة الماضية، ونتائج أولى مقابلاتهم.

عبد الحميد كرمالي:

– تعادلُ المنتخب الوطني الجزائري سلبا مع المُضيّف التونسي، في مباراة ودّية بِتاريخ الفاتح من نوفمبر 1989.

– خسارة “الخضر” (0-1) أمام المُضيّف الإيطالي، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 11 من نوفمبر 1989.

مزيان إيغيل:

– التعادل سلبا مع المُضيّف البحريني، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 19 من ماي 1992.

– فوز “مُحاربي الصّحراء” (3-1) على الزّائر منتخب غينيا بيساو في الـ 14 من أوت 1992. لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 1994 (أهداف مراد مزيان ومراد رحموني وموسى صايب).

رابح ماجر:

– تعادلُ المنتخب الوطني سلبا مع المُضيّف الإثيوبي، في الـ 4 من سبتمبر 1994. بِرسم الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 1996.

– التعادل (1-1) مع الزائر السوداني في الـ 14 من أكتوبر 1994، لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 1996 (هدف رضا زواني).

علي فرقاني:

– تعادلُ “الخضر” بِهدف لِمثله مع المُضيّف المصري، في الـ 14 من جويلية 1995. ضمن إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات “كان” 1996 (هدف كمال قاسي سعيد).

– الفوز (2-1) على الضّيف التونسي، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 22 من جويلية 1995 (هدفا طارق لعزيزي وكمال قاسي سعيد).

عبد الحميد زوبا رفقة عبد الحميد كرمالي ومحمد حنكوش (طاقم ثلاثي ومُؤقّت):

– فوز المنتخب الوطني على الزّائر الإيفواري (4-1) بِالجزائر، في الـ 6 من أكتوبر 1996. لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 1998 (هدفان لِكلّ من علي مصابيح وموسى صايب).

عبد الرّحمان مهداوي:

– التعادل سلبا مع المُضيّف التونسي، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 7 من جانفي 1997.

– تعادلُ المنتخب الوطني (2-2) مع المُضيّف اللبناني، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 12 من جانفي 1997 (هدفا خالد لونيسي وعبد الحفيظ تاسفاوت).

مزيان إيغيل:

– الخسارة بـ (0-2) أمام المُضيّف البلغاري، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 5 من جوان 1998. مع الإشارة إلى أن الهدف الأوّل وقّعه النّجم هريستو ستويشكوف في مرمى الحارس عبد الرحمان علان.

– الفوز على المُضيّف الليبي (1-3)، في مباراة بِتاريخ الـ 31 من جويلية 1998، لِحساب ذهاب الدور التمهيدي لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2000 (ثنائية من تاسفاوت وهدف من الأخضر عجالي).

رابح سعدان:

– تعادلُ “الخضر” بِهدف لِمثله مع المُضيّف الليبيري، في الـ 29 من فيفري 1999. ضمن إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2000 (هدف رفيق صايفي).

– فوز المنتخب الوطني (4-1) على الزائر الليبيري في الـ 9 من أفريل 1999، لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات “كان” 2000 (ثنائية من حميد مراكشي وهدف من رفيق صايفي وآخر من لاعب ليبيري ضدّ مرماه).

ناصر سنجاق:

– خسارة المنتخب الوطني (0-7) أمام المُضيّف نادي فاسكو دي غاما البرازيلي، في لقاء ودّي بِتاريخ الـ 3 من جانفي 2000. مع الإشارة إلى أن المنافس ضمّ في صفوفه المهاجم روماريو والمدافع جورجينيو اللّذَين أحرزا كأس العالم 1994، ومتوسّطا الميدان جونينيو باوليستا الذي نال كأس العالم 2002، وجونينيو بيرنامبوكانو صاحب كأس القارات 2005.

– خسارة “الخضر” (0-1) أمام بوركينا فاسو، في مباراة ودّية بِالبنين في الـ 20 من جانفي 2000.

عبد الغني جداوي:

– فوز الجزائر (2-0) على الضّيف البوركينابي، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 26 من ماي 2000 (هدفا قويدر بوكساسة، وخير الدين ماضوي).

– فوز “مُحاربي الصّحراء” (4-0) على الزائر فريق غينيا كوناكري، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 3 من جوان 2000 (ثنائية من صايفي وهدف لِكلّ من بوكساسة وماضوي).

عبد الحميد زوبا رفقة عبد الحميد كرمالي (طاقم ثنائي مُؤقّت):

– فوز الجزائر على المُضيّف البورندي (0-1)، بِتاريخ الـ 25 من مارس 2001، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات “كان” 2002. مع التذكير بِأن كرمالي (رحمه الله) اكتفى بِالإشراف على التدريبات، ولم يُسافر إلى البورندي، بِسبب تقدّم السنّ ومتاعب صحية وعدم تحمّل مشاقّ السّفر الطّويل (هدف أسعد بورحلي).

– خسارة “الخضر” (0-3) أمام المُضيّف السنيغالي في الـ 21 من أفريل 2001، لِحساب الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2002.

رابح ماجر:

– الخسارة (1-4) أمام المُضيّف الفرنسي، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 6 من أكتوبر 2001 (هدف خرافي من جمال بلماضي في مرمى الحارس فابيان بارتيز).

– فوز المنتخب الوطني (2-0) على الضّيف البوركينابي، في لقاء ودّي بِتاريخ الـ 15 من أكتوبر 2001 (هدفا نصر الدين كراوش وفريد غازي).

عبد الحميد زوبا (مدرب مُؤقّت):

– تعادلُ “الخضر” ودّيا (1-1) مع الزائر منتخب الكونغو الديموقراطية، في الـ 20 من أوت 2002 (هدف مولاي حدو).

– فوز “مُحاربي الصّحراء” (0-1) على المُضيّف الناميبي في الـ 7 من سبتمبر 2002، في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2004 (هدف لاعب ناميبي ضدّ مرماه).

جورج ليكانس:

– فوز المنتخب الوطني (0-1) في لقاء ودّي على المُضيّف الأوغندي، في الـ 25 من جانفي 2003 (هدف عمّار عمّور).

– الخسارة بـ (1-3) أمام الضّيف منتخب بلجيكا، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 12 من فيفري 2003 (هدف جمال بلماضي).

رابح سعدان:

– فوز “الخضر” على منتخب قطر (1-0)، في مباراة ودّية بِفرنسا، في الـ 4 من سبتمبر 2003 (هدف عبد المالك شرّاد).

– الخسارة بِواقع ركلات الترجيح (4-3) أمام الزائر الغابوني، بعد انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (2-2)، في دورة دولية ودّية بِالجزائر بِتاريخ الـ 24 من سبتمبر 2003 (هدفا فارس فلاحي وحسين عشيو).

روبيرت واسايج:

– الخسارة (0-1) أمام منتخب الصين، في لقاء ودّي بِفرنسا، في الـ 28 من أفريل 2004.

– التعادل بـ (1-1) مع الزائر الأردني، في مواجهة ودّية بِتاريخ الـ 30 من ماي 2004 (هدف عبد المالك شراد).

علي فرقاني:

– تعادلُ “الخضر” (1-1) مع المُضيّف الرواندي، في الـ 9 من أكتوبر 2004، ضمن إطار الجولة الخامسة من التصفيات المُركّبة لِكأسَي إفريقيا والعالم 2006 (هدف أسعد بورحلي).

– الخسارة أمام السنيغال (1-2)، في مباراة ودّية بِفرنسا في الـ 17 من نوفمبر 2004 (هدف سفيان داود).

مزيان إيغيل (مُدرّب مُؤقّت):

– خسارة المنتخب الوطني (2-5) أمام الزائر النيجيري، في الـ 4 من سبتمبر 2005، لِحساب الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المُركّبة لِكأسَي إفريقيا والعالم 2006 (المباراة كانت شكلية لِرجال إيغيل، لِأنّهم ودّعوا السّباق في جولة سابقة/ هدفان من توقيع حمزة ياسف ومنصور بوتابوت).

– التعادل سلبا خارج القواعد مع الغابون في الـ 8 من أكتوبر 2005، لِحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المُركّبة لِكأسَي إفريقيا والعالم 2006.

جون ميشال كافالي:

– فوز “الخضر” على الضّيف السوداني (1-0)، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 4 من جوان 2006 (هدف نور الدين دهّام).

– الخسارة أمام الغابون (0-2)، في مباراة ودّية بِفرنسا في الـ 15 من أوت 2006.

رابح سعدان:

– فوز المنتخب الوطني (3-2) على مالي، في مباراة ودّية بِفرنسا، في الـ 27 من نوفمبر 2007 (أهداف عامر بوعزة وكمال غيلاس ونذير بلحاج).

– التعادل (1-1) مع الكونغو الديموقراطية، في مباراة ودّية بِفرنسا في الـ 26 من مارس 2008 (هدف كمال غيلاس).

عبد الحق بن شيخة:

خسارة “الخضر” (0-2) أمام المُضيّف منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، في الـ 10 من أكتوبر 2010. ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات “كان” 2012.

– التعادل سلبا مع المُضيّف منتخب اللكسمبورغ، في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 17 من نوفمبر 2010.

وحيد خليلوزيتش:

– تعادل المنتخب الوطني (1-1) مع المُضيّف التنزاني، في الـ 3 من سبتمبر 2011. ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات “كان” 2012 (هدف عامر بوعزة).

– الفوز (2-0) على الزائر منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى في الـ 9 من أكتوبر 2011، لِحساب الجولة الأخيرة من تصفيات “كان” 2012 (هدفا حسن يبدة وفؤاد قدير).

كريستيان غوركوف:

– فوز “مُحاربي الصّحراء” (1-2) على المُضيّف الإثيوبي، في الـ 6 من سبتمبر 2014. لِحساب افتتاحية تصفيات “كان” 2015 (هدفان من العربي هلال سوداني وياسين براهيمي).

– الفوز (1-0) على الزائر المالي في الـ 10 من سبتمبر 2014، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 (هدف كارل مجاني).

نبيل نغيز (مُدرّب مُؤقّت):

– فوز المنتخب الوطني (0-2) على مُضيّفه فريق السيشل، في الـ 2 من جوان 2016. ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات “كان” 2017 (هدفان من ياسين بن زية وسوداني).

ميلوفان راييفاتس:

– فوز “الخضر” (6-0) على الزائر فريق اللوزوطو، في الـ 4 من سبتمبر 2016. ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات “كان” 2017 (ثنائية من سوداني ورياض محرز، وهدف لِكلّ من سفير تايدر ورياض بودبوز).

– التعادل (1-1) مع الضيف الكاميروني في الـ 9 من سبتمبر 2016، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2018 (هدف العربي هلال سوداني).

جورج ليكانس:

– خسارة المنتخب الوطني (1-3) أمام المُضيّف النيجيري، في الـ 16 من نوفمبر 2016. ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018 (هدف نبيل بن طالب).

– الفوز على الزائر الموريتاني (3-1)، في لقاء ودّي بِتاريخ الـ 7 من جانفي 2017 (أهداف سفيان هني وبغداد بونجاح وبن طالب).

لوكاس ألكاراز:

– فوز “مُحاربي الصّحراء” (2-1) على الضّيف منتخب غينيا كوناكري، في لقاء ودّي بِتاريخ الـ 6 من جوان 2017 (هدفان من هني وسوداني).

– الفوز (1-0) على الزائر الطوغولي في الـ 11 من جوان 2017، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات “كان” 2019 (هدف هني).

رابح ماجر:

فوز المنتخب الوطني (3-0) على الضّيف النيجيري، في الـ 10 من نوفمبر 2017، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات مونديال 2018. مع التذكير بِأن اللّقاء انتهى بِنتيجة التعادل (1-1/ هدف براهيمي)، لكن “الفيفا” رسّمت فوز الجزائر (3-0)، لِإشراك نيجيريا لاعبا مُعاقبا.

– الفوز (3-0) على الضّيف منتخب جمهورية إفريقيا الوسطي، في لقاء ودّي بِتاريخ الـ 14 من نوفمبر 2017 (ثنائية من براهيمي وهدف من إسلام سليماني).

جمال بلماضي:

– تعادلُ “الخضر” (1-1) مع المُضيّف الغامبي في الـ 8 من سبتمبر 2018، ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات “كان” 2019 (هدف بغداد بونجاح).

– الفوز (2-0) على الزائر منتخب البنين في الـ 12 من أكتوبر 2018، لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 (هدفا رامي بن سبعيني وبونجاح).