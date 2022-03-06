بِالتفصيل.. تواريخ استفادة بلماضي من لاعبيه قبيل مواجهتَي الكاميرون

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع نظيره الكاميروني مرّتَين في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وقبل لقاء الذهاب بِثلاثة أيّام أو أربعة، يُفترض أن يخوض “محاربو الصّحراء” تربّصا قصير المدّة بِغينيا الإستوائية.

ويبقى هاجس الإصابات المشكل الأوّل للناخب الوطني جمال بلماضي، مثلما هو الشأن للجهة المعاكسة مع الكاميروني ريغوبيرت سونغ.

ونتطرّق في هذا التقرير إلى تواريخ انتهاء مدّة الالتزامات مع الأندية، أو آخر المقابلات الرّسمية، وعودة القائد رياض محرز وزملائه إلى الجزائر، استعدادا لِخوض مواجهتَي الكاميرون. مع الإشارة إلى أنّنا ركّزنا – بِالدرجة الأولى – على قائمة الـ 28 لاعبا الذين وجّه إليهم بلماضي الدّعوة لِحضور نهائيات كأس أمم إفريقيا في جانفي الماضي. ولا يهمّنا إن كانت اللائحة الجديدة ستبقى “جامدة”، أو يطرأ عليها تغيير ولو طفيف.

حراسة المرمى:

1- رايس وهاب مبولحي (الاتفاق): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة السعودية في الـ 17 من مارس الحالي.

2- مصطفى زغبة (ضمك): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة السعودية في الـ 17 من مارس الحالي.

3- ألكسندر أوكيجة (ماتز): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الفرنسية في الـ 20 من مارس الحالي.

خطّ الدّفاع:

4- عيسى ماندي (فياريال): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الإسبانية في الـ 20 من مارس الحالي.

5- رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الألمانية في الـ 18 من مارس الحالي.

6- يوسف عطال (نيس): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الفرنسية في الـ 20 من مارس الحالي.

7- جمال بلعمري (قطر): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة القطرية في الـ 10 من مارس الحالي.

8- مهدي تاهرت (الغرافة): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة القطرية في الـ 10 من مارس الحالي.

9- محمد رضا حلايمية (بيرشوت): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة البلجيكية في الـ 20 من مارس الحالي.

10- حسين بن عيادة (النجم الساحلي): آخر مباراة له ستكون بِرسم رابطة أبطال إفريقيا في الـ 18 أو الـ 19 من مارس الحالي.

11- عبد القادر بدران (الترجي التونسي): آخر مباراة له ستكون بِرسم رابطة أبطال إفريقيا في الـ 18 أو الـ 19 من مارس الحالي.

12- إلياس شتي (الترجي التونسي): آخر مباراة له ستكون بِرسم رابطة أبطال إفريقيا في الـ 18 أو الـ 19 من مارس الحالي.

13- محمد الأمين توغاي (الترجي التونسي): آخر مباراة له ستكون بِرسم رابطة أبطال إفريقيا في الـ 18 أو الـ 19 من مارس الحالي.

خطّ الوسط:

14- رامز زروقي (تفينتي): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الهولندية في الـ 19 من مارس الحالي.

15- سفيان بن دبكة (الفتح): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة السعودية في الـ 17 من مارس الحالي.

16- إسماعيل بن ناصر (الميلان): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الإيطالية في الـ 19 من مارس الحالي.

17- آدم الوناس (نابولي): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الإيطالية في الـ 19 من مارس الحالي.

18- سفيان فغولي (قلعة السرايا): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة التركية في الـ 20 من مارس الحالي.

19- ياسين براهيمي (الريان): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة القطرية في الـ 11 من مارس الحالي.

20- آدم زرقان (شارلوروا): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة البلجيكية في الـ 19 من مارس الحالي.

21- يوسف بلايلي (براست): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الفرنسية في الـ 20 من مارس الحالي.

22- هاريس بلقبلة (براست): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الفرنسية في الـ 20 من مارس الحالي.

23- فريد بولحية (ماتز): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الفرنسية في الـ 20 من مارس الحالي.

24- محمد الأمين عمورة (لوغانو): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة السويسرية في الـ 20 من مارس الحالي.

خطّ الهجوم:

25- رياض محرز (مانشستر سيتي): آخر مباراة له ستكون بِرسم كأس إنجلترا في الـ 19 من مارس الحالي.

26- إسلام سليماني (سبورتينغ لشبونة): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة البرتغالية في الـ 19 من مارس الحالي.

27- بغداد بونجاح (السد): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة القطرية في الـ 11 من مارس الحالي.

28- سعيد بن رحمة (وست هام): آخر مباراة له ستكون بِرسم البطولة الإنجليزية في الـ 20 من مارس الحالي.

أقوى المُرشّحين للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني:

29- عدلان قديورة (بيرتن ألبيون): بِما أنه يلعب في الدرجة الثالثة الإنجليزية، فإن المنظّمين لم يهتمّوا بِأمر أجندة “الفيفا” حين ضبط الرزنامة. ذلك أن متوسط الميدان الجزائري وفريقه يلعبان مقابلتَين في البطولة بِتاريخَي الـ 19 والـ 26 من مارس الحالي.

ويُستنتج من هذا أن لاعبي البطولة القطرية أوّل المُلحتقين بِتربّص “الخضر”، كما أن بلماضي يُمكنه الاستفادة من كلّ عناصره في الـ 21 من مارس الحالي، أربعة أيّام قبل مواجهة الذهاب أمام الكاميرون.

وبعيدا عن حسابات أو ضغوطات قادمة من منابر أو جهات متعدّدة، يبقى الناخب الوطني جمال بلماضي صاحب القرار الأوّل والأخير في تحديد قائمة اللاعبين.