بِالتفصيل.. وضعية أشبال بلماضي حتى الثالث من جانفي

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية عبر أرجاء المعمورة، رخصة الاحتفاظ بِلاعبيها الأفارقة، حتى الثالث من جانفي المقبل.

وتحتضن الكاميرون نهائيات كأس أمم إفريقيا انطلاقا من الـ 9 من جانفي المقبل، بِمشاركة 24 منتخبا بينهم “الخضر” أبطال القارّة السّمراء.

وقبل رفع ستار البطولة الإفريقية، يخوض “محاربو الصّحراء” مقابلتَين ودّيتَين بِقطر، أمام منتخبَي غامبيا وغانا في الفاتح من جانفي المقبل والـ 5 من الشهر ذاته، على التوالي.

ونُقدّم لكم في هذا التقرير وضعية اللاعبين الدوليين الجزائريين الـ 28، الذين استدعاهم الناخب الوطني جمال بلماضي لِخوض “كان” الكاميرون، قبل الـ 3 من جانفي المقبل.

1- البطولة الإنجليزية: الجناح رياض محرز (مانشستر سيتي) والمهاجم سعيد بن رحمة (وست هام): يخوض كلاهما مقابلتَين بِتواريخ الـ 28 والـ 29 من ديسمبر الحالي والفاتح من جانفي المقبل. وقد يلعبان مباراة غانا فقط.

2- البطولة الألمانية: المدافع رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ): الفريق في راحة حتى الـ 7 من جانفي المقبل، وبِالتالي إمكانية خوض اللاعب مواجهتَي غامبيا وغانا.

3- البطولة الإسبانية: المدافع عيسى ماندي (فياريال): له مباراة في الـ 3 من جانفي المقبل، وبِالتالي قد يغيب عن المقابلتَين التحضيريتَين.

4- البطولة الإيطالية: متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (ميلان آسي) وصانع الألعاب آدم الوناس (نابولي): كلاهما في راحة حتى الـ 6 من جانفي المقبل، ما يعني أن حالتهما تشبه وضعية بن سبعيني.

5- البطولة الفرنسية: المدافع يوسف عطال (نيس) ومتوسط الميدان هاريس بلقبلة (براست) والمهاجم إسلام سليماني (ليون) وحارس المرمى ألكسندر أوكيجة رفقة صانع الألعاب فريد بولحية (ماتز): عطال وبلقبلة معنيان بِمنافسة “اللّيغ 1” في الفاتح والثاني من جانفي المقبل، أمّا بقية الزملاء فسيركون إلى الراحة حتى الـ 9 من جانفي المقبل. المُرادف لِجاهزية سليماني وأوكيجة وبولحية لِمواجهتَي تربّص قطر. أمّا عطال وبلقبلة فقد يكتفيان بِاللعب ضد غانا.

6- البطولة التركية: الجناح سفيان فغولي (قلعة السرايا): له مباراة في الـ 28 من ديسمبر الحالي. وبِالتالي يملك فرصة المشاركة في مواجهتَي غامبيا وغانا.

7- البطولة الهولندية: متوسط الميدان رامز زروقي (تفينتي إنشخيده): فريقه في راحة حتى الـ 15 من جانفي الحالي، الأمر الذي يُمكّنه من حضور تربّص المنتخب الوطني مُبكّرا.

8- البطولة البلجيكية: المدافع رضا حلايمية (بيرشوت) ومتوسط الميدان آدم زرقان (شارلوروا): يخوض الفريقان مقابلتَين مساء الإثنين. ما يعني أن مشاركة اللاعبَين ضد غامبيا وغانا جدّ واردة.

9- البطولة السويسرية: المهاجم محمد الأمين عمورة (لوغانو): فريقه في راحة حتى الـ 13 من جانفي المقبل، وحالته شبيهة بِوضعية بعض زملائه مثل زروقي.

10- البطولة القطرية: المدافعان جمال بلعمري (نادي قطر) ومهدي تاهرت (الغرافة) ومتوسط الميدان ياسين براهيمي (الريان) والمهاجم بغداد بونجاح (السد): لِهذه الفرق مقابلات بِتواريخ الـ 29 والـ 30 من ديسمبر الحالي والـ 3 من جانفي المقبل. وبِالتالي قد يكتفي اللاعبون بِحضور مواجهة غانا.

11- البطولة السعودية: حارسا المرمى رايس وهاب مبولحي (الاتفاق) ومصطفى زغبة (ضمك) ومتوسط الميدان سفيان بن دبكة (الفتح): لِهذه الفرق مقابلات بِتاريخَي الـ 31 من ديسمبر الحالي والفاتح من جانفي المقبل. ما يعني أن وضعية اللاعبين تشبه ما يعرفه زملاؤهم في الدوري القطري.

12- البطولة التونسية: المدافعون حسين بن عيادة (النجم الساحلي) وعبد القادر بدران رفقة إلياس شتي ومحمد الأمين توغاي (الترجي الرياضي): الفريقان في راحة إلى تاريخ غير معلن، ما يعني حضور اللاعبين الأربعة في مواجهتَي غامبيا وغانا بِلا إشكال.

13- بِلا فريق: متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي: جاهز 100%.