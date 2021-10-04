بِالتفصيل.. وضعية كل لاعبي “الخضر” قبيل مواجهتَي النيجر

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع فريق النيجر داخل القواعد بِالبليدة وبعيدا عن الدّيار بِالعاصمة نيامي، مساءَي الـ 8 والـ 12 من أكتوبر الحالي.

وتندرج هاتان المقابلتان ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من دور المجموعات، لِتصفيات كأس العالم 2022.

ونستعرض في هذا التقرير وضعية اللاعبين الـ 26، الذين استلموا دعوة الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، للمشاركة في مواجهتَي النيجر. وذلك على مستوى الأندية التي يُمثّلون ألوانها.

حراسة المرمى:

رايس وهاب مبولحي: خاض كامل أطوار مباراة فريقه الاتفاق والضيف نادي الفتح، الخميس الماضي (التعادل السلبي). بِرسم منافسة البطولة السعودية.

ألكسندر أوكيجة: لعب أساسيا مع فريقه ماتز الأحد الماضي، وخاض كامل أطوار مواجهة المضيف نادي أونجي (الخسارة: 2-3). في إطار منافسة البطولة الفرنسية.

عبد الرحمان مجادل: مازال منذ أواخر أوت الماضي، في مرحلة التحضيرات للموسم الجديد مع نادي البارادو، عِلما أن البطولة الوطنية تنطلق في الـ 22 من أكتوبر الحالي.

خط الدفاع:

عيسى ماندي: خاض كامل أطوار مواجهة الزائر نادي بيتيس الأحد الماضي، مع فريقه فياريال (الفوز: 2-0). لِحساب منافسة البطولة الإسبانية.

مهدي زفان: لعب كامل أطوار مواجهة المضيف نادي دينامو موسكو السبت الماضي، بِألوان فريق كريليا سوفيتوف سامارا (الفوز: 0-1). في إطار منافسة البطولة الروسية.

محمد فارس: دخل في الدقيقة الـ 57 من عمر مواجهة فريقه جنوة والمضيف نادي سالرنيتانا، السبت الماضي (الخسارة: 0-1). بِرسم منافسة البطولة الإيطالية.

أحمد توبة: حاض كامل أطوار مباراة فريقه فالفيك والزائر نادي غو أهيد إيغلز، السبت الماضي (التعادل: 1-1). لِحساب منافسة البطولة الهولندية.

عبد الجليل مديوب: تابع من دكّة بدلاء فريقه بوردو مواجهة المضيف نادي موناكو، الأحد الماضي (الخسارة: 0-3). بِرسم منافسة البطولة الفرنسية.

عبد القادر بدران + حسين بن عيادة: مازالا يستعدّان مع فريقَيهما الترجي الرياضي والنجم الساحلي على التوالي، لِبطولة تونس نسخة 2021-2022، التي لم تنطلق بعد، بعد أن اخْتُتم الموسم الماضي في منتصف ماي المُنصرم.

يوسف عطال: غاب عن مباراة فريقه نيس والضيف براست (الفوز: 2-1) السبت الماضي، في إطار منافسة البطولة الفرنسية. بِسبب عقوبة الإيقاف (تراكم البطاقات الصفراء).

رامي بن سبعيني: لم يلعب مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد الماضي، بِداعي إصابة في الفخذ. في مباراة انتهت لِمصلحة زملائه بِفوز (1-3) على المضيف فولفسبورغ، لِحساب منافسة البطولة الألمانية.

جمال بلعمري: غاب عن مباراة فريقه قطر الرياضي والمضيف نادي الغرافة السبت الماضي، بِداعي إصابة في الفخذ. وحينها فاز زملاؤه بـ (0-2)، بِرسم منافسة بطولة هذا البلد الخليجي.

خط الوسط:

هشام بوداوي: تابع من دكّة البدلاء مباراة فريقه نيس والضيف نادي براست، السبت الماضي (الفوز: 2-1). في إطار منافسة البطولة الفرنسية.

هاريس بلقبلة: لعب أساسيا مع فريقه براست، واستبدل في الدقيقة الـ 76 من عمر مواجهة نيس.

إسماعيل بن ناصر: دخل في الدقيقة الـ 80 من عمر مواجهة فريقه ميلان آسي والمضيف نادي أطلنطا، الأحد الماضي (الفوز: 2-3). لِحساب منافسة البطولة الإيطالية.

سفيان فغولي: لعب أساسيا مع فريقه قلعة السرايا، واستبدل في الدقيقة الـ 72 من عمر مواجهة المضيف نادي ريزه سبور، الأحد الماضي (الفوز: 2-3). بِرسم منافسة البطولة التركية.

رامز زروقي: شارك أساسيا مع فريقه تفينتي إنشخيده، واستبدل في الدقيقة الـ 86 من عمر مواجهة المضيف نادي غرونينغن (التعادل: 1-1)، الجمعة الماضية. في إطار منافسة البطولة الهولندية.

آدم زرقان: لعب أساسيا مع فريقه شارلوروا، واستبدل في الدقيقة الـ 53 من عمر مواجهة المضيف نادي كورتري (التعادل: 2-2). بِرسم منافسة البطولة البلجيكية.

يوسف بلايلي: خاض كامل أطوار مواجهة فريقه قطر الرياضي، أمام المضيف نادي الغرافة، السبت الماضي (الفوز:0-2). وسطع نجمه بِتسجيل ثنائية، لِحساب منافسة البطولة القطرية.

محمد الأمين عمورة: دخل في الدقيقة الـ 67 من عمر مواجهة الزائر نادي لوزان، بِألوان فريق لوغانو، السبت الماضي (الفوز: 2-0)، وتألّق بِتسجيل الهدف الثاني وجَلْبِ ركلة جزاء الهدف الأوّل، في إطار منافسة البطولة السويسرية.

إيلان قيس قبال: شارك أساسيا مع فريقه رامس، واستبدل في الدقيقة الـ 72 من عمر مواجهة المضيف نادي لونس، الجمعة الماضية (الخسارة: 0-2). لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

خط الهجوم:

رياض محرز: تابع مباراة فريقه مانشستر سيتي والمضيف نادي ليفربول، الأحد الماضي (التعادل: 2-2)، من دكّة البدلاء. بِرسم منافسة البطولة الإنجليزية.

بغداد بونجاح: خاض كامل أطوار مواجهة فريقه السد والمضيف نادي العربي، الجمعة الماضية (الفوز: 0-4). وأبدع بِتسجيل ثنائية، في إطار منافسة البطولة القطرية.

سعيد بن رحمة: لعب كامل أطوار مباراة فريقه وست هام والزائر نادي برينتفورد، الأحد الماضي (الخسارة: 1-2). لِحساب منافسة البطولة الإنجليزية.

إسلام سليماني: غاب عن مباراة فريقه ليون والمضيف نادي سانت إيتيان، الأحد الماضي (التعادل: 1-1)، في إطار منافسة البطولة الفرنسية. بِداعي إصابة عضلية.