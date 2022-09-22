بِالصور: آخر حصّة تدريبية لـ “الخضر”

مران ختامي للغينيين

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري مساء الخميس آخر حصّة تدريبية لهم بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

واستفاد الناخب الوطني جمال بلماضي من كلّ لاعبيه الذين وجّه إليهم الدّعوة، تأهّبا لِخوض مباراة ودّية أمام فريق غينيا كوناكري سهرة هذا الجمعة.

وسيعود “محاربو الصّحراء” إلى عاصمة الغرب الجزائري، بعد غياب دام 17 سنة. وبِالضّبط منذ مواجهة “الخضر” للضيف النيجيري بِملعب “أحمد زبانة” بِوهران شهر سبتمبر من عام 2005. في لقاء خاضه المنتخب الوطني وهو مُقصى من سباق كأسَي العالم وإفريقيا 2006 (تصفيات مُركّبة)، وخسر بِنتيجة (2-5)، وسجّل هدفَي فريق المدرب مزيان إيغيل المهاجمان منصور بوتابوت وحمزة ياسف.

وبعد نهاية مران زملاء رياض محرز، جاء دور لاعبي منتخب غينيا كوناكري، حيث أجروا بِدورهم آخر حصة تدريبية لهم بِميدان وهران.