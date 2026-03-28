بِالصور: أسود السنيغال تحتفل بكأس إفريقيا

وطأت أقدام لاعبي منتخب السنيغال أرضية ملعب فرنسا بِالعاصمة باريس مساء السبت، وهم يحملون لقب كأس أمم إفريقيا 2025.

ولم يعبأ “أسود تيرانغا” بِقرار “الكاف” التي جرّدتهم تعسّفا من اللّقب القاري، ولسان حال رجال الناخب الوطني السنيغالي باب تياو يقول “نحن نفوز فوق المستطيل الأخضر، وليس في الكواليس”، التي يُدمن عليها بيدق النّظام المغربي فوزي لقجع.

ويتبارى منتخب السنيغال عند كتابة هذه الأسطر، ودّيا مع فريق البيرو. ضمن إطار استعدادات بطل إفريقيا 2025 لِنهائيات كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.