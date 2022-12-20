بِالصور: إعادة افتتاح ملعب “5 جويلية” وتنظيم الجوارية العاصمية

استعاد ملعب “5 جويلية 1962” بعد ظهيرة الثلاثاء أجواء المنافسات الرياضية، بعد نحو نصف موسم من إغلاق أبوابه.

وخضعت المنشأة الرياضية الأولمبية العاصمية لِعملية ترميم كبيرة، استعدادا لِاحتضان بلادنا فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

ووضع اتحاد الكرة الجزائري الملعب العاصمي ميدانا “احتياطيا” للبطولة القارّية للعناصر المحلّية، ذلك أن مسارح هذه المنافسة رُسّمت في ملاعب براقي ووهران وقسنطينة وعنابة.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” بعد ظهيرة الثلاثاء مباراة جوارية متأخّرة عن الجولة الثامنة من عمر البطولة الوطنية، بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. وانتهت لِمصلحة “العميد” بِهدف دون ردّ.