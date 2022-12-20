-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالصور: إعادة افتتاح ملعب “5 جويلية” وتنظيم الجوارية العاصمية

الشروق الرياضي
  • 24
  • 0
بِالصور: إعادة افتتاح ملعب “5 جويلية” وتنظيم الجوارية العاصمية
ح.م

استعاد ملعب “5 جويلية 1962” بعد ظهيرة الثلاثاء أجواء المنافسات الرياضية، بعد نحو نصف موسم من إغلاق أبوابه.

وخضعت المنشأة الرياضية الأولمبية العاصمية لِعملية ترميم كبيرة، استعدادا لِاحتضان بلادنا فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

ووضع اتحاد الكرة الجزائري الملعب العاصمي ميدانا “احتياطيا” للبطولة القارّية للعناصر المحلّية، ذلك أن مسارح هذه المنافسة رُسّمت في ملاعب براقي ووهران وقسنطينة وعنابة.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” بعد ظهيرة الثلاثاء مباراة جوارية متأخّرة عن الجولة الثامنة من عمر البطولة الوطنية، بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. وانتهت لِمصلحة “العميد” بِهدف دون ردّ.

مقالات ذات صلة
بن خماسة يغادر نادي الإسماعيلي المصري

بن خماسة يغادر نادي الإسماعيلي المصري

تأهل الجزائر مستقبلا للمونديال هو تحصيل حاصل

تأهل الجزائر مستقبلا للمونديال هو تحصيل حاصل

أوزيل يسخر من “الديكة” وينتصر لِبن زيمة

أوزيل يسخر من “الديكة” وينتصر لِبن زيمة

حقد غربي دفين ضدّ العباءة العربية التي ارتداها ميسي

حقد غربي دفين ضدّ العباءة العربية التي ارتداها ميسي

من القمة إلى القاع.. 2022 العام الأغرب في مسيرة كريم بنزيما

من القمة إلى القاع.. 2022 العام الأغرب في مسيرة كريم بنزيما

نتاتج مقابلات كأس الجزائر

نتاتج مقابلات كأس الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد