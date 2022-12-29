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رياضة

بِالصور: بيليه زار الجزائر ونزل ضيفا على مُجمّع “الشروق”

علي بهلولي
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بِالصور: بيليه زار الجزائر ونزل ضيفا على مُجمّع “الشروق”
بيليه ضيفا على قناة "الشروق تي في".

زار أسطورة الكرة البرازيلية بيليه الجزائرَ عدّة مرّات، آخرها كان في مطلع عام 2014.

وفارق بيليه الحياة بِبلده البرازيل مساء الخميس، بعد مرض ألمّ به.

وأعطى بيليه إشارة انطلاق المباراة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري وضيفه السلوفيني، احتضنها ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة مساء الـ 5 من مارس 2014.

وكان “الخضر” – آنذاك – يستعدّون لِمنافسة كأس العالم، التي أُقيمت فعّالياتها بِالبرازيل بعد 3 أشهر من ذلك.

كما نزل بيليه في آخر زيارة له للجزائر ضيفا – واستثناءً – على المُجمّع الإعلامي “الشروق”.

وتُظهر آخر صورة مُدرجة أدناه الرئيس الجزائري الأسبق والرّاحل أحمد بن بلة مرفوقا بِأسطورتَي الكرة البرازيلية بيليه وغارينتشا، منتصف ستينيات القرن الماضي.

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