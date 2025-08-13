-- -- -- / -- -- --
بِالصور: تربص الحكام على تقنية الفيديو

تتواصل فعاليات ملتقى ما قبل الموسم المخصص لحكام النخبة بمدينة وهران، في يومه الثاني، عبر برنامج يجمع بين الجلسات النظرية والتطبيقية.

خلال فترة صباح الثلاثاء، اجتمع الحكام المشاركون بقاعة المحاضرات لملعب “ميلود هدفي”، من أجل حصة تحليل فيديو تناولت حالات لعب متنوعة.

أما خلال فترة ما بعد الظهيرة، فقد تم تقسيم الحكام إلى مجموعتين لإجراء تمارين ميدانية، حيث اشتغلت المجموعة الأولى مع لاعبين على أرضية الملحق التدريبي لمركب “ميلود هدفي”، فيما أدارت المجموعة الثانية مباراة ودية، بملعب “أحمد زبانة”، جمعت بين نادي أولمبي أقبو وشبيبة الساورة، وتم خلالها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

للتذكير، فإن هذا الملتقى، الذي تنظمه المديرية الوطنية للتحكيم استعدادا للموسم 2025-2026، سيتواصل إلى غاية هذا الخميس.

وتنطلق بطولة القسم الوطني الأول في الـ 21 من أوت الحالي.

