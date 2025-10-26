بِالصور: حادثة غريبة في مباراة لـ “حاج موسى”

شهدت مباراة شارك فيها اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى بعد ظهيرة الأحد، حادثتَين إحداهما “غريبة” في عالم كرة القدم.

وحمل المهاجم حاج موسى شارة قائد فريق فينورد روتردام في مواجهة الضيف نادي آيندهوفن، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الهولندية.

وكان يُفترض أن تنطلق هذه المباراة على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري، ولكن تأخّرت بِقرار من حكم الساحة وبِنحو ربع ساعة. وذلك بِسبب رمي مشجّعي فريق فينورد قصاصات ورق ملوّنة فوق أرضية الميدان، التي بدت وكأنها مغطاة بِالثلوج (الصور المدرجة).

وتطلّب الأمر تدخّل إدارة الملعب لِكنس قصاصات الورق وتنظيف أرضية الميدان، قبل أن يأمر الحكم بإنطلاق المباراة.

وفي الدقيقة الـ 53، عاد الحكم لِيوقف المباراة من جديد، ولكن هذه المرة بعد أن تناهى إلى سمعه سقوط أحد المشجّعين من أعلى المدرجات، قبل أن يأمر بإستئنافها بعد دقائق من ذلك. استنادا إلى تقارير الصحافة الهولندية.

والأكيد، أن لجنة الانضباط لاتحاد الكرة الهولندي، ستتّخذ لاحقا قرارا بِشأن هذه المباراة التي انتهت بِخسارة فينورد روتردام بِنتيجة (2-3).