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رياضة

بِالصور: سخط عالمي ممزوج بِالسخرية من “الفيفا” وميسي

الشروق الرياضي
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بِالصور: سخط عالمي ممزوج بِالسخرية من “الفيفا” وميسي

أشعل “تدليل” الاتحاد الدولي لكرة القدم لِقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، سخط متابعي منافسة كأس العالم 2026.

وأظهرت مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الأرجنتيني الأربعاء الماضي، كيف تتفنّن هيئة الرئيس جياني أنفونتينو في تدليل “البرغوث” ميسي.

واستغرب عديد التقنيين والمحلّلين التلفزيونيين عبر أرجاء المعمورة، “تعامي” حكم الساحة البولوني سيمون مارتشينياك عن طرد المهاجم ميسي، بعد تدخّله الخشن على مدافع “الخضر” عيسى ماندي، مثلما هو الشأن في تدخّل آخر “متوحّش” من الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستير ضد إبراهيم مازة.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تمظهر السخط من “الفيفا” في الصور المُدرجة أدناه.

بقي التذكير بِأن لجنة التحكيم التابعة لـ “الفيفا” تضم عضوا من الأرجنتين بِاسم فيديريكو بيليغوي، وقد ذكرنا هذا الأمر في القسم الرياضي لـ “الشروق أون لاين” في الـ 13 من جوان الحالي. كما أن غرفة تقنية الفيديو (الفار) في مباراة الجزائر والأرجنتين ضمّت حكما مساعدا اسمه محمد خادم من الإمارات.

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