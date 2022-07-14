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رياضة

بِالصور: عودة محرز وبن ناصر إلى أجواء التدريبات

علي بهلولي
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بِالصور: عودة محرز وبن ناصر إلى أجواء التدريبات

عاد اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، إلى أجواء التحضيرات استعدادا للموسم الجديد.

وخاض الجناح محرز أوّل حصّة تدريبية مع فريقه مانشستر سيتي بطل إنجلترا، الأربعاء. بينما رفع متوسط الميدان بن ناصر، الخميس، ستار التدريبات مع فريقه ميلان آسي صاحب لقب بطولة إيطاليا.

ويُسافر رياض محرز رفقة زملائه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاحقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوضون هناك مقابلتَين ودّيتَين: أمام نادي أمريكا المكسيكي في الـ 21 من جويلية الحالي، وضد بايرن ميونيخ الألماني في اليوم الموالي.

ويلعب إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي أربع مقابلات ودّية، تُجرى الأولى منها أمام المضيف نادي كولونيا الألماني السبت المقبل.

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