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رياضة

بِالصور: ملعب وهران عشية “شان” 2023

الشروق الرياضي
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بِالصور: ملعب وهران عشية “شان” 2023
ح.م
ملعب وهران بِإمكانه استضافة البطولة الإفريقية من الآن!

تفقّد والي والي ولاية وهران سعيد سعيود، الأحد، ملعب “ميلود هدفي” أحد مسارح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وكان والي عاصمة الغرب الجزائري مرفوقا بِمسؤولين محلّيين، وأيضا مُمثّل الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم الخاصّ بِالشقّ الأمني.

وأعطى الوالي سعيود تعليمات إلى إدارة المنشأة الرياضية بِمضاعفة المجهودات، حتى يكون الملعب في مستوى التطلّعات أيّام منافسة “شان” 2023. كما طالب رؤساء البلديات بِالعمل على تذليل كلّ العقبات التي تُعيق التحضيرات للعرس الكروي الإفريقي.

ويحتضن ملعب وهران 10 مقابلات في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّين: 7 في دور المجموعات، وربع النهائي، والمربع الذهبي، والمباراة الترتيبية.

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