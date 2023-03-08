بِالصّور: الملعب يُرمَّم وصقور الونشريس يعودون إلى أوكارهم

يعود فريق جمعية الشلف إلى ملعبه “محمد بومزراق”، بعد أن منحته رابطة الكرة المحترفة صفة التأهيل.

وخضع الملعب المذكور أعلاه إلى عملية ترميم، على غرار وضع بساط اصطناعي جديد (الصّور الثلاث المُدرجة). وهو ما أجبر فريق جمعية الشلف منذ انطلاق الموسم الحالي، على خوض مقابلاته داخل القواعد بِميدان “الطاهر زوغاري” بِولاية غليزان.

وهكذا سيلعب فريق جمعية الشلف أوّل مباراة رسمية له بِميدانه “محمد بومزراق” السبت المقبل انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر، أمام الضيف نادي مولودية وهران، بِرسم الجولة الـ 19 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وكانت هذه المواجهة مُبرمجة بِملعب “الطاهر زوغاري” الجمعة المقبلة، قبل تغيير التاريخ والملعب.