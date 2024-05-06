بِالصّور: بيتكوفيتش يحضر تدريبات نجم مقرة

عرّج النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش هذه المرّة على مقرّ نادي مقرة، ضمن إطار سلسلة من الزيارات لِفرق البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

ورافق بيتكوفيتش في هذه الزيارة مساعده نبيل نغيز المدرّب الأسبق لِنجم مقرة، وأيضا المساعد الآخر دافيدي موراندي ومدرّب اللّياقة البدنية باولو رونغوني.

والتقى النّاخب الوطني بِمسؤولي نجم مقرة، كما حضر جانبا من تدريبات الفريق.

ويستعدّ نجم مقرة لِمُواجهة المُضيّف وفاق سطيف مساء الخميس المقبل، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الوطنية.