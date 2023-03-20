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رياضة

بِالصّور: كلّ اللاعبين التحقوا بِمُعسكر “الخضر”

علي بهلولي
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بِالصّور: كلّ اللاعبين التحقوا بِمُعسكر “الخضر”
ح.م

التحق كلّ اللاعبين الدوليين الجزائريين المُوجّهة إليهم الدّعوة، الإثنين، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد استدعى 25 لاعبا.

ويُجري “مُحاربو الصّحراء” تربّصا قصيرا استعدادا لِمُواجهتَي النيجر، بِالجزائر وتونس الخميس والإثنين المُقبلَين. ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

هذا وقام رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف بِزيارة إلى مركز سيدي موسى، حيث رحّب بِرجال التقني بلماضي، وخاصّة الوافدين الجدد إلى بيت “الخضر”. ودعّمهم معنويا قبيل مُواجهتَي النيجر.

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