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رياضة

بِالصّور: مباراة بِعشرة لاعبين فقط لِكلّ فريق بِسبب المُشعوذين!

الشروق الرياضي
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بِالصّور: مباراة بِعشرة لاعبين فقط لِكلّ فريق بِسبب المُشعوذين!

دخل ناديا فيكتوريا يونايتد ولوم الكاميرونيان إلى أرضية الميدان، بِعشرة لاعبين فقط لِكلّ فريق!

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة الجوارية بعد ظهيرة الأحد الماضي، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة الكاميرونية. وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2).

ووفقا لِتقارير الصّحافة المحلّية، فإن مشعوذين كاميرونيين وراء إجبار الناديَين على خوض المباراة بـ 10 لاعبين فقط، بدلا من 11 كما هو معمول به في لوائح الرّياضة الأكثر شعبية في العالم.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن البطولة الكاميرونية شهدت في تاريخ سابق حادثة تكاد تكون شبيهة. فحواها أن مباراة تأخّرت عن موعد انطلاقها، لِأن مُشعوذين زعموا أن الفريق الذي يدخل إلى أرضية الميدان قبل مُنافسه ينهزم! فآمن لاعبو الناديَين بِهذه التُرّهات، ورفضوا “المغامرة”!

وتُظهر الصُّورتان المُدرجتان أدناه التشكيلتَين الأساسيتَين لِناديَي فيكتوريا يونايتد (بِاللّباس الأبيض والأسود) ولوم (بِالزيّ الأصفر والأزرق)، بِعشرة لاعبين فقط لِكلّ فريق.

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