بِالصّور: ملعب المنتخب الوطني في “كان” كوت ديفوار

رفض اتحاد بوركينا فاسو لِكرة القدم مقرّ إقامة منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بِمدينة بواكي الإيفوارية.

جاء ذلك، السبت، بعد زيارة قام بها رئيس اتحاد الكرة البوركينابي لازار بونس إلى مدينة بواكي الإيفوارية، مرفوقا بِالنّاخب الوطني هوبير فيلود. حيث عاينا منشآت ومرافق البطولة الإفريقية.

وبِالمُقابل، فضّل مسؤولو الكرة البوركينابية أن يُقيم منتخب “الخيول” بِفندق، يقع في العاصمة الإيفوارية ياموسوكرو.

وتبتعد العاصمة ياموسوكرو عن مدينة بواكي الإيفواريتَين، بِنحو 107 كلم.

ويُخوض منتخب بوركينا فاسو مقابلتَين بِمدينة بواكي في نهائيات كأس أمم إفريقيا، إحداهما أمام الجزائر بِتاريخ الـ 20 من جانفي 2024. بينما يلعب مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بِالعاصمة ياموسوكرو، وذلك ضدّ أنغولا في الـ 23 من الشهر ذاته.

وكانت اللّجنة الإيفوارية المُنظّمة لـ “كان” 2024، قد جهّزت ما يُشبه “قرية أولمبية” مقرّا لِمنتخبات البطولة الإفريقية. وهو ما رفضه عديد مسؤولي المنتخبات، بينهم الجزائر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا كوناكري والمغرب.

وفضّل وليد سعدي رئيس “الفاف” أن يُقيم وفد المنتخب الوطني بِفندق، لا يبتعد كثيرا عن ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي، مسرح المقابلات الثلاث لِرجال جمال بلماضي.

وتُظهر الصّور الثلاث المُدرجة وضعية ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي الإيفوارية، خلال زيارة مسؤولي اتحاد الكرة البوركينابي.