بِالصّور.. ملعب عنابة “يغرق” وتساؤلات عن كفاءة مُديري المنشآت الرّياضية

تحوّل ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة إلى أشبه بِمسبح فسيح، بعد أن غمرت الأمطار أرضية الميدان.

وشهدت مدينة عنابة في الأيّام القليلة الماضية تهاطلا غزيرا للأمطار، مثلما كان الشّأن لِمعظم ولايات شمال البلاد.

وقبل ذلك وخلال مواجهة المنتخب الوطني الجزائري لِمُنافسه الصّومالي، بدت أرضية ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سيّئة، رغم أنها أُغلقت لِفترة طويلة من أجل صيانتها.

وتطرح هذا المشاهد السّلبية كثيرا من التساؤلات، عن الأسلوب المُتبّع في إسناد المسؤوليات، وجدوى “الجيوش” الإدارية المُكلّفة بِتسيير المنشآت الرّياضية، وأوجه إنفاق الأغلفة المالية الضّخمة المرصودة لها.