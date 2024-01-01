بِالصّور: وصول “الخضر” إلى الطوغو

حلّ وفد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم بعد ظهيرة الإثنين، بِالعاصمة الطوغولية لومي.

وكان رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي قد شدّوا الرّحال جوّا من العاصمة صباح الإثنين، على متن طائرة خاصّة بِاتّجاه لومي.

ويتأهّب زملاء القائد والجناح رياض محرز لِإقامة معسكر إعداديّ هناك، وخوض مقابلتَين ودّيتَين، أمام الفريق المحلّي الطوغولي الجمعة المقبلة، وضدّ أكابر البورندي بعد أربعة أيّام من ذلك.

ويستعدّ “مُحاربو الصّحراء” للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي الحالي.