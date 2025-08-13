-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيدو والصور: تربص الحكام الخاص بِتقنية “الفار”

الشروق الرياضي
  • 94
  • 0
بِالفيدو والصور: تربص الحكام الخاص بِتقنية “الفار”
ح.م

تتواصل فعاليات ملتقى ما قبل الموسم المخصص لحكام النخبة بمدينة وهران، في يومه الثاني، عبر برنامج يجمع بين الجلسات النظرية والتطبيقية.

خلال فترة صباح الثلاثاء، اجتمع الحكام المشاركون بقاعة المحاضرات لملعب “ميلود هدفي”، من أجل حصة تحليل فيديو تناولت حالات لعب متنوعة.

أما خلال فترة ما بعد الظهيرة، فقد تم تقسيم الحكام إلى مجموعتين لإجراء تمارين ميدانية، حيث اشتغلت المجموعة الأولى مع لاعبين على أرضية الملحق التدريبي لمركب “ميلود هدفي”، فيما أدارت المجموعة الثانية مباراة ودية، بملعب “أحمد زبانة”، جمعت بين نادي أولمبي أقبو وشبيبة الساورة، وتم خلالها استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

للتذكير، فإن هذا الملتقى، الذي تنظمه المديرية الوطنية للتحكيم استعدادا للموسم 2025-2026، سيتواصل إلى غاية هذا الخميس (الفيديو).

وتنطلق بطولة القسم الوطني الأول في الـ 21 من أوت الحالي.

مقالات ذات صلة
اعتراف بِوجود غش في الفحوصات

اعتراف بِوجود غش في الفحوصات

المنتخب المحلي يفقد الصدارة ومنافسه المقبل ينهزم

المنتخب المحلي يفقد الصدارة ومنافسه المقبل ينهزم

“الكاف” يكشف تفاصيل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف

“الكاف” يكشف تفاصيل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكاف

“الغراب الأبيض” على خطى زيدان

“الغراب الأبيض” على خطى زيدان

العداءان مولى وبوعناني يتألقان في البطولة الوطنية المفتوحة لألعاب القوى

العداءان مولى وبوعناني يتألقان في البطولة الوطنية المفتوحة لألعاب القوى

أبو تريكة يطالب “الفيفا” بسحب كأس العالم 2026 من أميركا

أبو تريكة يطالب “الفيفا” بسحب كأس العالم 2026 من أميركا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد