بِالفيديو: آخر أخبار الوافد المُنتظَر إلى بيت “الخضر”

يُحظى اللاعب الجزائري الشاب والواعد والمُغترب ريان آيت نوري، بِاهتمام إدارة نادي جوفانتوس الإيطالي.

ويرغب مسؤولو “اليوفي” في جلب المدافع آيت نوري، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط آيت نوري (21 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وفي تقرير نشره الموقع الإيطالي “كالتشيو ميركاتو”، الثلاثاء. فإن إدارة نادي ولفرهامبتون تشترط تسريح آيت نوري بِمبلغ 10 ملايين أورو، مع إدماج بند في الصّفقة، ينصّ على الاستفادة من خدمات متوسط الميدان الأمريكي وستون ماكيني مجّانا.

وينشط ماكيني (24 سنة) في نادي جوفانتوس بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. وقد انتقل إلى الفريق الإيطالي بِصفة نهائية في جويلية 2021، بِمبلغ قيمته 18.5 مليون أورو.

وبات نادي “السيّدة العجوز” ثاني فريق يرغب في انتداب اللاعب الجزائري المُغترب، بعد نادي نيس الفرنسي.

وكان آيت نوري قد تألّق سهرة الإثنين، لمّا منح فريقه ولفرهامبتون نقاط الفوز (1-2) على المضيف نادي إيفرتون. بِرسم الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإنجليزية.

وهزّ المدافع الجزائري والوافد المُنتظر إلى بيت “الخضر”، شباك نادي إيفرتون في الوقت بدل الضّائع (90+5/ شريط الفيديو أدناه)، رافعا غلّته إلى هدفَين في منافسة “البريمرليغ” وكأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالي. فضلا عن حيازته تمريرة حاسمة في الرّصيد.