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رياضة

بِالفيديو: آخر صور ملعب “جابوما”

علي بهلولي
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بِالفيديو: آخر صور ملعب “جابوما”
الأرشيف
ملعب "جابوما"

تُشير المعطيات الواردة من مدينة دوالا الكاميرونية، إلى أن أرضية ملعب “جابوما” مازالت تحتفظ بِشيء من “بؤس” نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

ويحتضن ملعب “جابوما” مواجهة الكاميرون والمنتخب الوطني الجزائري مساء هذا الجمعة، بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

وأظهرت صور شريط فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه)، الثلاثاء، لِصحفي من الطوغو (بلد ليس مجاورا للكاميرون ولكنه غير بعيد)، أن نوعية البساط الطبيعي لِملعب “جابوما” لم تتحسّن، عمّا كانت عليه في “كان” 2022. على غرار الحفر الصغيرة، واللون الأصفر للعشب في بعض جوانب المنشأة الكروية.

وفي سياق آخر، تتحدّث آخر تقارير الصحافة الكاميرونية، عن رصد المُنظّمين لـ 50 ألف تذكرة، المرادف لِمباراة بِشبابيك مغلقة. عِلما أن السلطات الجزائرية أوفدت إلى مدينة دوالا 1700 مُشجّع.

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