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رياضة

بِالفيديو: آخر نتائج مُنافسي الجزائر في تصفيات “كان” 2023

علي بهلولي
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بِالفيديو: آخر نتائج مُنافسي الجزائر في تصفيات “كان” 2023
لقطة من مباراة النيجر (بِاللّباس الأخضر) والموزمبيق (صورة اتحاد النيجر لِكرة القدم)

خاض المنتخب الوطني الجزائري ومنافسوه من أوغندا وتنزانيا والنيجر مقابلات دولية، في محطّة “الفيفا” لِأواخر شهر مارس الماضي.

ومعلوم أن المنتخبات الأربعة الوارد ذكرها أعلاه، تُشكّل الفوج السادس في تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

وجاءت نتائج المنتخبات الأربعة منذ نحو شهر من الآن، على النّحو التالي:

1- الجزائر: الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022:

الكاميرون 0 – الجزائر 1

الجزائر 1 – الكاميرون 2 (بعد الوقت الإضافي).

2- أوغندا: خاضت دورة دولية ودّية بِأوزباكستان:

أوغندا 1 – طاجكستان 1 / تأهّل أوغندا للنهائي بِواقع ركلات الترجيح (5-4).

أوزباكستان 4 – أوغندا 2

3- تنزانيا: برمجت مقابلتَين ودّيتَين داخل القواعد:

تنزانيا – بوتسوانا (أُلغيت).

تنزانيا 1 – السودان 1

4- النيجر: خاضت دورة دولية ودّية بِموريتانيا:

النيجر 1 – الموزمبيق 1

النيجر 1 – ليبيا 2

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التعليقات
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  • لحسن مبارك

    بلماضي ليس في مستوى ادغال افريقيا بلماضي ارحل

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