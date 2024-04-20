بِالفيديو: آخر هدف لـ “غويري”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري مساء السبت، في تمكّن فريقه ران الفرنسي من حصد فوز ثقيل.

وتغلّب نادي ران بِثُلاثية نظيفة خارج القواعد على فريق نانت، في مباراة لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل المهاجم غويري إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 82، قبل أن يتمكّن من تسجيل الهدف الأخير في الوقت بدل الضّائع د90+1 (الفيديو).

ورفع غويري غلّته إلى 6 أهداف في بطولة فرنسا، نسخة 2023-2024.

ويتحوّل الرّقم إلى 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وبات فريق ران يملك 42 نقطة في المركز الـ 7، ويشغل نادي نانت الرّتبة الـ 14 بِرصيد 31 نقطة.