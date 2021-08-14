بِالفيديو: آدم الوناس يتألّق وأنصار نابولي يلتفّون حوله

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس مساء السبت، في تقديم العروض الإيجابية مع فريقه نابولي الإيطالي.

وفاز فريق نابولي بِرباعية نظيفة على نادي بيسكارا، الذي ينتمي إلى بطولة إيطاليا للقسم الثاني.

ولُعبت هذه المباراة بِإيطاليا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الكروي الجديد.

وسجّل صانع الألعاب آدم الوناس الهدف الثالث لِفريقه نابولي، في الدقيقة الـ 48، المُرادف لِثلاث دقائق فقط بعد دخوله إلى أرضية الميدان بديلا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات آدم الوناس وقد سجّل أوّل هدف في المقابلات التحضيرية لِفريقه نابولي هذه الصائفة، بعدما تألّق أمام بايرن ميونيخ الألماني، وصنع هدفَين آخرَين بِتمريرتَين حاسمتَين.

واحتشد عدد كبير من أنصار فريق نابولي بِجوار الملعب بعد نهاية المباراة، ولم يتردّد آدم الوناس في الاستجابة لِطلبات إهدائهم “توقيعات”. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.

ولم يلعب المدافع فوزي غلام هذه المباراة مع فريقه نابولي، رغم تماثله للشفاء في الأيّام القليلة الماضية وعودته إلى أجواء التدريبات. وربّما فضّل المدرب لوتشانو سباليتي عدم المغامرة بِمنح لاعبه الجزائري فرصة خوض هذه المواجهة.

وفي مباراة ودّية أخرى، عاد اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى أجواء المنافسة، بعد تماثله للشفاء من إصابة بِفيروس “كورونا”، تعرّض لها في الـ 31 من جويلية الماضي.

ودخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه ميلان آسي الإيطالي مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة على نادي باناتينايكوس اليوناني. قبل أن تنتهي المباراة بِحصّة (2-1).

ولُعبت هذه المباراة بِإيطاليا، استعدادا للموسم الكروي الجديد.