بِالفيديو: آدم الوناس يخوض مقابلات في بطولة الدرجة الخامسة!

فضّل اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس هذه الأيّام، خوض مقابلات في بطولة فرنسا للدرجة الخامسة.

وينشط صانع الألعاب آدم الوناس مع الفريق الرّديف (أواسط) لِنادي ليل الفرنسي، بناءً على طلب منه تقدّم به مُؤخّرا إلى إدارة الفريق.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج، آدم الوناس (رقم “11”) وهو يُراوغ لاعبين مُنافسين لِفريقه، في بطولة فرنسا للقسم الخامس (إضغط هنا).

وكان التقني البرتغالي باولو فونسيكا مدرب فريق ليل قد ألمح مُؤخّرا في تصريحات للصّحافة الفرنسية، بِأن آدم الوناس صار غير مُنضبط، وهو سرّ الخلافات الحادّة التي اشتعلت بينهما.

واكتفى آدم الوناس هذا الموسم، بِخوض 3 مقابلات فقط أساسيا في البطولة الفرنسية، من أصل 33 مواجهة لِفريقه ليل.

وتنقضي مدّة عقد آدم الوناس (27 سنة) مع نادي ليل الفرنسي في الـ 30 من جوان المقبل، ويُرجّح أن يُغادر الدولي الجزائري هذا الفريق نحو وجهة أُخرى.