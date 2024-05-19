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رياضة

بِالفيديو: آدم الوناس يستمتع بِعطلته الصيفية مُبكّرا بِمستغانم

علي بهلولي
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بِالفيديو: آدم الوناس يستمتع بِعطلته الصيفية مُبكّرا بِمستغانم
ح.م

عاد اللاعب الدولي المحترف بِفرنسا آدم الوناس إلى الجزائر، بعد انتهاء موسمه الرياضي في صفوف نادي ليل.

ونشر آدم الوناس شريط فيديو في أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يُبرز من خلاله تمتّعه بِعطلته الصيفية بِولاية مستغانم، حيث تُقيم عائلته (الفيديو).

وكانت العلاقة قد ساءت مُؤخّرا بين صانع الألعاب آدم الوناس وإدارة ناديه ليل وأيضا المدرب باولو فونسيكا، بعد أن رفض الدولي الجزائري تمديد العقد، الذي تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل. وبعدها طلب آدم الوناس من مدربه فونسيكا بِعدم إدراجه مرّة أُخرى في فئة الأكابر، مُفضّلا اللّعب مُؤقّتا مع صنف الأواسط في بطولة الدرجة الخامسة، تمهيدا لِرحيله.

ويُستبعد إلى حدّ كبير أن يُخوض آدم الوناس مواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا كوناكري وأوغندا، في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. وذلك بِسبب عدم مشاركته في أيّ لقاء رسمي على مستوى أكابر نادي ليل، منذ الخامس من أفريل الماضي.

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