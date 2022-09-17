بِالفيديو: آدم الوناس يصنع فوزا بِهدف استعراضي

أهدى اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس سهرة السبت فوزا ثمينا، إلى فريقه ليل الفرنسي.

وانتصر فريق ليل على الضيف نادي تولوز بِنتيجة (2-1)، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل آدم الوناس آخر أهداف هذه المباراة، في الدقيقة الـ 53. وهو أوّل توقيع له بِزيّ ناديه الجديد ليل، في البطولة الفرنسية للموسم الجديد، بعد أن خاض 3 لقاءات فقط، توجد بينها مقابلتان شارك فيهما أساسيا.

ومعلوم أن آدم الوناس استهلّ الموسم الحالي مع فريق نابولي الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى نادي ليل الفرنسي في الفاتح من سبتمبر الجاري.

وهزّ صانع الألعاب آدم الوناس شباك نادي تولوز بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وتابع اللاعب الدولي الجزائري الآخر المدافع حكيم زدادكة اللقاء، من دكّة بدلاء فريقه ليل.

ويشغل فريق ليل بعد هذا الفوز الرّتبة الـ 6، بِرصيد 13 نقطة. ويتموقع نادي تولوز في الرّتبة الـ 12، بِمجموع 8 نقاط.