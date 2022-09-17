-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: آدم الوناس يصنع فوزا بِهدف استعراضي

علي بهلولي
  • 30
  • 0
بِالفيديو: آدم الوناس يصنع فوزا بِهدف استعراضي

أهدى اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس سهرة السبت فوزا ثمينا، إلى فريقه ليل الفرنسي.

وانتصر فريق ليل على الضيف نادي تولوز بِنتيجة (2-1)، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل آدم الوناس آخر أهداف هذه المباراة، في الدقيقة الـ 53. وهو أوّل توقيع له بِزيّ ناديه الجديد ليل، في البطولة الفرنسية للموسم الجديد، بعد أن خاض 3 لقاءات فقط، توجد بينها مقابلتان شارك فيهما أساسيا.

ومعلوم أن آدم الوناس استهلّ الموسم الحالي مع فريق نابولي الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى نادي ليل الفرنسي في الفاتح من سبتمبر الجاري.

وهزّ صانع الألعاب آدم الوناس شباك نادي تولوز بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وتابع اللاعب الدولي الجزائري الآخر المدافع حكيم زدادكة اللقاء، من دكّة بدلاء فريقه ليل.

ويشغل فريق ليل بعد هذا الفوز الرّتبة الـ 6، بِرصيد 13 نقطة. ويتموقع نادي تولوز في الرّتبة الـ 12، بِمجموع 8 نقاط.

مقالات ذات صلة
حكومة غينيا كوناكري تردّ بِخصوص “كان” 2025

حكومة غينيا كوناكري تردّ بِخصوص “كان” 2025

نهاية أسطورة ملعب “سان سيرو”

نهاية أسطورة ملعب “سان سيرو”

مدرب مُنافس “الخضر” يحلم بِإحراز كأس إفريقيا والتأهّل للمونديال

مدرب مُنافس “الخضر” يحلم بِإحراز كأس إفريقيا والتأهّل للمونديال

غويري وشرقي ينتظران التفاتة من ديشان وعوار في مفترق الطرق

غويري وشرقي ينتظران التفاتة من ديشان وعوار في مفترق الطرق

خماسي بطولة المؤتمرات من الجزائريين يحققون نتائج رائعة

خماسي بطولة المؤتمرات من الجزائريين يحققون نتائج رائعة

زفيزف يتحدّث عن جديد المنتخب الوطني ومكان قرعة “شان” 2023

زفيزف يتحدّث عن جديد المنتخب الوطني ومكان قرعة “شان” 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد