بِالفيديو: آيت نوري خرج مُصابا

غادر اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري الملعب مساء السبت، وهو يتألّم من إصابة.

وأظهرت صور التلفزيون المدافع آيت نوري يشكو إصابة، على مستوى الفخذ اليمنى (الفيديو). وبعد دقيقتَين من ذلك (الـ 85)، أقدم التقني جاري أونيل مدرب فريق ولفرهامبتون على إخراج الدولي الجزائري.

حدث ذلك خلال مباراة فريق ولفرهامبتون وضيفه نادي لوتون تاون، لِحساب الجولة الـ 35 من عمر البطولة الإنجليزية.

وترك آيت نوري فريقه ولفرهامبتون مُتفوّقا في النتيجة بـ (2-1)، وهي الحصيلة النّهائية للمباراة.

ويُنتظر أن تُصدر إدارة نادي “الذّئاب” لاحقا بيانا، بِشأن الوضعية الصحّية للاعب ريان آيت نوري.

وقبل 3 جولات عن إسدال ستار مسابقة “البريمرليغ”، بات فريق ولفرهامبتون يجمع 46 نقطة في المركز الـ 10. ويشغل نادي لوتون تاون الرّتبة الـ 18 بِرصيد 25 نقطة.