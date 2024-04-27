-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: آيت نوري خرج مُصابا

علي بهلولي
  • 159
  • 0
بِالفيديو: آيت نوري خرج مُصابا
ح.م

غادر اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري الملعب مساء السبت، وهو يتألّم من إصابة.

وأظهرت صور التلفزيون المدافع آيت نوري يشكو إصابة، على مستوى الفخذ اليمنى (الفيديو). وبعد دقيقتَين من ذلك (الـ 85)، أقدم التقني جاري أونيل مدرب فريق ولفرهامبتون على إخراج الدولي الجزائري.

حدث ذلك خلال مباراة فريق ولفرهامبتون وضيفه نادي لوتون تاون، لِحساب الجولة الـ 35 من عمر البطولة الإنجليزية.

وترك آيت نوري فريقه ولفرهامبتون مُتفوّقا في النتيجة بـ (2-1)، وهي الحصيلة النّهائية للمباراة.

ويُنتظر أن تُصدر إدارة نادي “الذّئاب” لاحقا بيانا، بِشأن الوضعية الصحّية للاعب ريان آيت نوري.

وقبل 3 جولات عن إسدال ستار مسابقة “البريمرليغ”، بات فريق ولفرهامبتون يجمع 46 نقطة في المركز الـ 10. ويشغل نادي لوتون تاون الرّتبة الـ 18 بِرصيد 25 نقطة.

مقالات ذات صلة
مدرب “العميد” يشهر إسلامه

مدرب “العميد” يشهر إسلامه

هذا ما قاله دراجي بعد صدور قرار “الكاف” في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان

هذا ما قاله دراجي بعد صدور قرار “الكاف” في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان

“سندعو رياضيين فلسطينيين إلى أولمبياد باريس”

“سندعو رياضيين فلسطينيين إلى أولمبياد باريس”

“لانس” الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع رفيق غيتان

“لانس” الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع رفيق غيتان

بِالفيديو: مُهاجر جزائري يعرض على شرقي مُقترح تمثيل ألوان “الخضر”

بِالفيديو: مُهاجر جزائري يعرض على شرقي مُقترح تمثيل ألوان “الخضر”

قرار غير سارّ وصادم لـ “آدم الوناس”

قرار غير سارّ وصادم لـ “آدم الوناس”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد