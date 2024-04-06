بِالفيديو: آيت نوري يجلب ركلة جزاء ويخرج مُصابا

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري عصر السبت، إلى مغادرة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 55، بِداعي الإصابة.

حدث ذلك خلال مباراة فريقه ولفرهامبتون والزائر نادي وست هام، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإنجليزية.

وترك مدافع “الخضر” فريقه ولفرهامبتون مُتقدّما في النتيجة بـ (1-0)، قبل أن يُنهي المواجهة بِخسارة (1-2).

وكان آيت نوري وراء الهدف الوحيد لِفريقه ولفرهامبتون في الدقيقة الـ 33، بعد أن جلب له ركلة جزاء (الصورة المُدرجة أدناه)، نفّذها بِنجاح زميله الإسباني بابلو سارابيا.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي “الذّئاب” أيّ بيان بِشأن نوعية إصابة آيت نوري، ومدى خطورتها من عدمها. لكن تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى تعرّضه لِإصابة على مستوى ربطة السّاق.

وقدّم ريان آيت نوري عروضا شيّقة في هذه المواجهة، كما تُظهره صور شريط الفيديو في هذه اللّقطة (إضغط هنا).