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رياضة

بِالفيديو: آيت نوري يفتتح العدّاد ويُؤهّل ولفرهامبتون

علي بهلولي
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بِالفيديو: آيت نوري يفتتح العدّاد ويُؤهّل ولفرهامبتون
الأرشيف
ريان آيت نوري

تألّق اللاعب الجزائري المغترب ريان آيت نوري سهرة الثلاثاء، في منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتأهّل فريق ولفرهامبتون للدور ربع النهائي من عمر مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه بِثنائية نظيفة على نادي غيلينغهام من الدرجة الرّابعة.

ودخل المدافع آيت نوري إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، لِيتمكّن بعدها في الوقت بدل الضّائع (90+1) من تسجيل الهدف الثاني.

ويُشير تاريخ الـ 15 من ماي الماضي إلى موعد آخر هدف سجّله اللاعب الجزائري المغترب، وكان ذلك لِمصلحة فريقه ولفرهامبتون في مرمى الزّائر نادي نورويتش سيتي، ضمن إطار منافسة البطولة الإنجليزية.

ويُفترض أن يُدّعم ريان آيت نوري صفوف المنتخب الوطني الجزائري في المستقبل القريب، وقد يكون ذلك في أواخر مارس 2023، زمن مواجهتَي النيجر بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

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