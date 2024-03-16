بِالفيديو: آيت نوري يُبدع تسجيلا وتمريرا واستعراضا

أبدع اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري بعد ظهيرة السبت، رغم أن فريقه ولفرهامبتون الإنجليزي أُقصي.

وخسر فريق ولفرهامبتون بِنتيجة (2-3) أمام نادي كوفنتري سيتي، في مباراة تندرج ضمن إطار ربع نهائي كأس إنجلترا.

وسجّل ريان آيت نوري الهدف الأوّل لِفريقه ولفرهامبتون في الدقيقة الـ 83 (الفيديو)، وصنع الأخير بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 88 (الفيديو).

ورفع المدافع آيت نوري غلّته إلى هدفَين وثلاث تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وفضلا عن التسجيل والتمرير، مارس آيت نوري شيئا من الألعاب الاستعراضية، على غرار “إهانته” (رياضيا) لِأحد لاعبي فريق كوفنتري سيتي (الفيديو).

وسيعود ريان آيت نوري بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي.