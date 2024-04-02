بِالفيديو: آيت نوري يُنقذ “الذّئاب” من المصيدة

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري فريقه ولفرهامبتون الإنجليزي سهرة الثلاثاء، من مصيدة الخسارة.

وكان فريق ولفرهامبتون مُنهزما بـ (0-1) أمام المُضيّف نادي بيرنلي، وذلك في الدقيقة الـ 37. قبل أن يُعادل ريان آيت نوري الكفّة بِهدف أمضاه في الوقت بدل الضّائع د45+3 (الفيديو).

ورفع المدافع الجزائري غلّته إلى هدفَين، في منافسة “البريمرليغ” نسخة 2023-2024.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 31 من عمر البطولة الإنجليزية.

ويجمع فريق “الذّئاب” 42 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نادي بيرنلي الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِرصيد 19 نقطة.