بِالفيديو: أحداث عنف رهيبة في الرباط وتدخل الأمن المغربي
اندلعت أعمال عنف رهيبة في مباراة لِكرة القدم، جمعت بين نادي فاس ومضيفه فريق الجيش الملكي المغربيَين.
وفاز فريق فاس في هذه المباراة بِنتيجة (0-2)، الأحد. بِرسم الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس المغرب.
وغزا الجمهور أرضية ملعب العاصمة الرباط، الأمر الذي استدعى تدخّل قوات مكافحة الشغب لِقمع المشجّعين الغاضبين.
وهرولت قوات الإسعاف الطبي إلى الملعب، لِنقل الجرحى في صفوف رجال الأمن وأيضا الجمهور.
وقام المشجّعون الغاضبون بِتخريب عديد مرافق المنشأة الكروية، وامتدّ شغبهم إلى السيارات والمتاجر والمباني خارج أسوار الملعب.
المغرب 🇲🇦
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أحداث شغب عنيفة شهدتها العاصمة #الرباط بعد نهاية مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي⁉️@ALDERBYSHOW pic.twitter.com/V6AJe49H7J
— 🇰🇼sahab news سَحابْ نيوز🇰🇼 (@sahabnews1) March 13, 2022
فيديو… أحداث شغب عنيفة عرفها مركب مولاي عبد الله بالرباط بعد نهاية مقابلة الجيش الملكي والمغرب الفاسي pic.twitter.com/BGH5AlPxv1
— 2M.ma (@2MInteractive) March 13, 2022