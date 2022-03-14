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رياضة

بِالفيديو: أحداث عنف رهيبة في الرباط وتدخل الأمن المغربي

علي بهلولي
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بِالفيديو: أحداث عنف رهيبة في الرباط وتدخل الأمن المغربي

اندلعت أعمال عنف رهيبة في مباراة لِكرة القدم، جمعت بين نادي فاس ومضيفه فريق الجيش الملكي المغربيَين.

وفاز فريق فاس في هذه المباراة بِنتيجة (0-2)، الأحد. بِرسم الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس المغرب.

وغزا الجمهور أرضية ملعب العاصمة الرباط، الأمر الذي استدعى تدخّل قوات مكافحة الشغب لِقمع المشجّعين الغاضبين.

وهرولت قوات الإسعاف الطبي إلى الملعب، لِنقل الجرحى في صفوف رجال الأمن وأيضا الجمهور.

وقام المشجّعون الغاضبون بِتخريب عديد مرافق المنشأة الكروية، وامتدّ شغبهم إلى السيارات والمتاجر والمباني خارج أسوار الملعب.

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التعليقات
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  • مغربي حر

    انا كمغربي اكره كرة القدم ليس كرياضة لكن كتخدير للشعوب وخصوصا الشباب وعليه لو كانت بيدي السلطة لحرمت كرة القدم من كل المنافسات وتشجيع الرياضات الاخرى مثل العاب القوى او الجمباز.

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